Общество
Чуланов сообщил, когда ожидается подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ

Чуланов: подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ может наблюдаться в декабре-январе
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Ситуация по гриппу и ОРВИ в России остается стабильной, подъем заболеваемости может наблюдаться в декабре-январе, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Владимир Чуланов.

По данным мониторинга, эпидемические пороги по гриппу и ОРВИ в стране не превышены, отметил специалист. «В России циркулируют штаммы вирусов гриппа A и B, а также респираторные вирусы, такие как риновирусы и коронавирусы, включая SARS-CoV-2», — сказал Чуланов.

Подъем заболеваемости ожидается в декабре-январе. «Точное время пика заболеваемости зависит от многих факторов, включая погодные условия, интенсивность социальных контактов и охват вакцинацией», — отметил эксперт. Новых генетических вариантов вирусов в циркуляции врачи не наблюдают.

Депздрав Москвы заявил о пройденном пике заболеваемости ОРВИ
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

По словам Чуланова, в России продолжается прививочная кампания против гриппа с использованием вакцин, содержащих актуальные штаммы вирусов. Вакцинацию от гриппа прошли уже более 41 млн человек.

Заболевший ОРВИ человек в среднем может заразить до 22 человек в зависимости от возбудителя болезни, сообщал ранее Чуланов. По его словам, величина может меняться в зависимости от факторов: «количества контактов, влажности воздуха в помещении, вентиляции или проветривания, наличия симптомов, периода заболевания, условий изоляции источника инфекции».

Специалист отметил, что выход на работу больного ОРВИ с большой долей вероятности приведет к заболеванию коллег. Людям с симптомами болезни Чуланов рекомендовал не выходить до выздоровления на работу, учебу и не посещать общественные места, чтобы не заражать окружающих.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

