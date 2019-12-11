ФСБ задержала готовившего теракт в Мурманске сторонника «Правого сектора»

Речь идет о гражданине России 1983 года рождения. По данным ведомства, он собирался устроить взрыв у административного здания

ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России), который собирался устроить теракт в Мурманске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Задержанный — россиянин 1983 года рождения. По данным ведомства, он собирался устроить взрыв у «здания органов местного самоуправления».

Мужчину задержали накануне, 10 декабря. Как сообщает ведомство, в этот момент он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

Правоохранительные органы завели дело о приготовлении к теракту.

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