Общество , 11 дек, 13:19
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ФСБ задержала готовившего теракт в Мурманске сторонника «Правого сектора»
Речь идет о гражданине России 1983 года рождения. По данным ведомства, он собирался устроить взрыв у административного здания
ФСБ задержала сторонника «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в России), который собирался устроить теракт в Мурманске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Задержанный — россиянин 1983 года рождения. По данным ведомства, он собирался устроить взрыв у «здания органов местного самоуправления».
Мужчину задержали накануне, 10 декабря. Как сообщает ведомство, в этот момент он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.
Правоохранительные органы завели дело о приготовлении к теракту.
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