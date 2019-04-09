«Правый сектор» подтвердил причастность активиста Пирожка к организации

Задержанный ФСБ активист Игорь Пирожок действительно состоял в украинской организации «Правый сектор» (признана в России экстремистской и запрещена), однако на протяжении «очень недолгого времени». Об этом сообщает «Громадьске» со ссылкой на пресс-секретаря организации Артема Скоропадского.

По его словам, Пирожок попал в «Правый сектор» в 2014 году, когда в организацию «в день приходили по 100-200 человек». «После того, как он начал делать какие-то бандитские схемы, мы его выгнали. С конца 2014 года он вообще не имеет никакого отношения к «Правому сектору», — подчеркнул Скоропадский и уточнил, что считает появление Пирожка в организации ошибкой.

Пирожок был задержан и арестован ФСБ 9 апреля. По данным предварительного следствия, после вступления в «Правый сектор» в 2014 году Пирожок создал отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России, а в 2018 году приехал в Московский регион, где распространял идеологические материалы «Правого сектора». Против него возбуждено уголовное дело об организации деятельности экстремистской организации.