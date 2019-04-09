ФСБ задержала активиста «Правого сектора» Пирожка

На территории Московского региона задержали активиста запрещенной в России украинской радикальной организации «Правый сектор». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

«Органами ФСБ России совместно с МВД России в результате проведенных 9 апреля оперативно-следственных мероприятий на территории Московского региона задержан гражданин Украины Пирожок И.Н.», — сказали в пресс-службе.

Предварительное следствие установило, что в 2014 году на Украине он вступил в «Правый сектор» под псевдонимом Чирка Роман. По данным ФСБ, он создал отряд «Хорти» («Борзые») для ведения партизанской войны против России.

В январе 2018 года Пирожок приехал в Московский регион. Активист жил по конспиративным адресам и распространял идеологические материалы «Правого сектора». Правоохранительные органы в ходе обысков обнаружили у него литературу, обмундирование, символику организации, средства связи и пропагандистские материалы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 282.2 УК России (организация деятельности экстремистской организации). Подозреваемого арестовали.