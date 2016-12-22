Суд в России приговорил активиста «Правого сектора» к двум годам колонии

Активист организации «Правый сектор» (запрещена в России) Роман Терновский признан виновным в участии в деятельности экстремистской организации. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Терновского приговорили к двум годам и трем месяцам колонии общего режима. По данным следствия, в 2015–2016 годах он организовывал изготовление и распространение символики «Правого сектора», а также принимал участие в направленных против интересов России публичных акциях. В то же время его обвинили в пропаганде через интернет, в том числе среди проживающих на территории России.

​В частности, 15 февраля 2016 года Терновский участвовал в акции «Медвежья блокада» в районе пропускного пункта «Гоптовка» в Харьковской области. Целью акции было перекрытие доступа российских грузовиков на территорию Украины. В июне того же года Терновский с другими участниками организации провели акцию, чтобы сорвать празднование Дня России в генконсульстве в Харькове.

Сотрудники ФСБ задержали Романа Терновского в октябре 2017 года в Ростове-на-Дону. Тогда против гражданина Украины возбудили дело по ч. 2 ст. 282 УК России (возбуждение ненависти либо вражды).