Власти Волоколамска объявили о введении в городе режима ЧС

Жители Волоколамска вышли на стихийный митинг у здания администрации города с выступлением против полигона «Ядрово». К ним вышли глава Волоколамского района и глава города, которые объявили о введении в городе режима ЧС

Фото: protiv.yadrovo / VK

Жители Волоколамска устроили у здания администрации города митинг с требованием ввести режим чрезвычайного положения, об этом РБК рассказал местный житель Сергей Жуков. И.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев вышел к собравшимся жителям и сообщил, что начинается процедура введения режима ЧС на территории района, сообщил РБК присутствующий на месте житель Дмитрий Орлов.

В пресс-службе администрации Волоколамского района РБК сказали, что «не могут сейчас разговаривать». РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Подмосковья.

Трансляция митинга велась в группе «ВКонтакте» «Зеленый Волоколамск». Люди собрались у здания администрации в центре города, заявил «Ведомостям» местный активист Артем Любимов. Как следовало из трансляции, собравшиеся скандировали: «Выходи! Выходи». Глава города заявлял, что выйдет в 20.00 и даст ответ — будет ли в городе вводится режим ЧС, добавил Сергей Жуков.

Через некоторое время к собравшимся вышел глава и.о. главы Волоколамского района Андрей Вихарев. Также к собравшимся вышел мэр города Петр Лазарев. Они заявили, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение ввести режим ЧС в городе. Лазарев уточнил, что режим ЧС будет введен с 30 марта, следует из видео. «Мы начинаем процедуру ввода ЧС. Сейчас мы ввели режим повышенной готовности. Завтра начинаем ввод ЧС», — заявил Вихарев, следует из видео трансляции.

Лазарев также сказал, что жителям городам выдадут индивидуальные средства защиты. «Этот вопрос будет решен положительно, — сказал он, — В школах решается вопрос установки приборов, которые убивают в воздухе вот эти все штуки — ультрафиолетовые лампы».

Также Лазарев предложил в первую очередь направить с путевками в лагеря отдыха матерей с грудными детьми. «Сейчас очень много уже записалось по поводу выезда на отдых в санаторий. Мамочки должны в первую очередь поехать. А потом уже все остальные. Не было так, чтобы все без разбору поехали», — заявил Лазарев. «По поводу закрытия [полигона «Ядрово»] это однозначно. Точно такого же мнения вместе с вами», — заключил Лазарев.

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