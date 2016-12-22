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ЕС определил главных распространителей пиратского контента в России
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ЕС определил главных распространителей пиратского контента в России
Общество, 08:05
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ЕС определил главных распространителей пиратского контента в России
По данным Европейской комиссии, в их число вошли сайты RuTracker, Seasonvar, Lib.rus.ec, а также торговые центры «Горбушкин двор» и «Дубровка»
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Еврокомиссия (ЕК), исполнительный орган Евросоюза, составила список распространителей пиратского контента и контрафакта, включив туда ряд российских сайтов и компаний. Первым внимание на него обратила газета «Коммерсантъ».

Главная задача перечня — выделить пиратские платформы за пределами Евросоюза и побудить правообладателей, а также местные правоохранительные органы и власти принять меры для снижения доступности нелегального контента.

Среди сайтов Рунета ЕК выделила rapidgator.net, сервера которого находятся на территории Швейцарии. Он распространяет пиратскую музыку, фильмы, книги и игры. По данным комиссии, число посетителей сайта с апреля прошлого по март текущего года составило 635,7 млн, наибольшую популярность Rapidgator приобрел в Японии. Ежегодная выручка сайта оценивается в $3,7 млн.

В перечень включен также сайт seasonvar.ru. Он позволяет по низкой цене загружать аудиовизуальный контент высокого качества на компьютеры и смартфоны, с апреля 2017-го по май 2018 года этот сайт посетили 1,1 млрд человек. Кроме того, в список включен торрент-трекер rutracker.org, который был заблокирован в России еще в 2015 году. Однако пользователи обходят блокировку: число посещений с апреля прошлого по март этого года составило около 968 млн.

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В Еврокомиссии также обратили внимание на один из самых проблемных российских проектов — Sci-Hub, который предлагает бесплатно скачать от 55 млн до 60 млн научных книг и статей. Литература попадает на сайт через издательские базы данных, доступ к которым удается получить при помощи учетных данных, полученных во время фишинговых атак.

С 2013 года в России действует так называемое антипиратское законодательство — поправки, которые позволили правообладателям в судебном порядке блокировать незаконно размещенный контент в интернете. Позже они также распространились на музыкальные фонограммы, литературные произведения, программное обеспечение

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С 2017 года блокировать стали не только сайты, но и их копии, а в ноябре прошлого года вступил в силу закон об ограничении работы VPN-сервисов и анонимайзеров — сервисов для обхода блокировок запрещенных сайтов. Однако, как указывалось в исследовании компании Group-IB, рынок интернет-пиратства все равно по итогам 2017 года вырос на 21%, достигнув $85 млн.

1 ноября «Яндекс», Mail.Ru, Rambler и правообладатели — «Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа», «Газпром-Медиа Холдинг», Национальная медиа группа и другие — подписали меморандум о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в интернете. Речь шла о создании реестра с указанием страниц сайтов, содержащих пиратский аудио- и видеоконтент.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: Еврокомиссия , пиратский контент
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