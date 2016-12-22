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В Думу внесли законопроект о запрете рекламы скручивания счетчиков
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В Думу внесли законопроект о запрете рекламы скручивания счетчиков
Общество, 17:24
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В Думу внесли законопроект о запрете рекламы скручивания счетчиков

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о запрете рекламы информационных услуг о способах искажения данных учета потребления коммунальных ресурсов. Документ размещен в базе данных нижней палаты парламента.

Согласно пояснительной записке, в последнее время в интернете увеличилось количество предложений исказить данные индивидуальных и коллективных (общедомовых) счетчиков. К тому же некоторые сайты предлагают подробные инструкции, как уменьшить платеж за коммунальные услуги, воздействуя на приборы учета.

Так, если воздействовать на работу индивидуальных счетчиков, то коммерческие потери несут ресурсоснабжающие организации. В случае, если в доме установлен коллективный прибор, неучтенный ресурс распределяется на всех его жителей.

«В итоге добросовестные потребители вынуждены оплачивать неучтенный объем ресурса за лиц, искусственно занизивших свое потребление», — уточнили авторы законопроекта.

На сегодняшний день Роскомнадзор может заблокировать сайты с подобной информацией только по решению суда, что не позволяет оперативно прекратить их деятельность. Депутаты предложили установить запрет на рекламу услуг по искажению данных счетчиков и внести соответствующие поправки в федеральный закон.

Теги: Госдума , законопроект , реклама , показатели , счетчики
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