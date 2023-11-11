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В Италии произошел взрыв в центре для приема мигрантов

La Stampa: в Италии произошел взрыв в центре для приема мигрантов
Взрыв прогремел ночью в здании, где жили просители убежища с семьями. Пострадали 12 человек, четверо в тяжелом состоянии. Мэр города допустил, что причиной могла стать утечка газа
Фото: Fabio Ferrari / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Fabio Ferrari / Keystone Press Agency / Global Look Press

В центральной части Италии, в городе Витербо, произошел взрыв в двухэтажном здании пункта приема мигрантов, здание частично обрушилось. Об этом пишут La Stampa и Rai. Как пишет Il Messaggero, центр размещал просителей убежища из числа граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Взрыв прозвучал около часа ночи (03:00 мск). Грохот был слышен в радиусе нескольких километров, пишет Il Post. Предварительно в этот момент в здании находились 30 человек, всех их доставили в больницу, среди которых есть и дети.

По сведениям изданий, 12 человек оказались ранены, четверо — в тяжелом состоянии, причем несовершеннолетние не получили тяжелых травм. Спасатели считают, что под завалами людей не осталось.

Причиной произошедшего могла стать утечка газа, сказал мэр коммуны Сан-Лоренцо-Нуово Массимо Бамбини. Но точную причину, подчеркнул он, назовет следствие по результатам расследования.

В июне обрушение здания произошло в центре Парижа, старейшем квартале столицы Франции. Пострадало здание Американской академии — частной школе модельеров, основанной в 1965 году. Обрушению предшествовал взрыв, очевидцы рассказывали о том, что перед этим почувствовали запах газа. Ранения получили 16 человек.

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Италия взрыв обрушение
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