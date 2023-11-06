 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На вокзале Сен-Лазар в центре Парижа объявили угрозу взрыва

BFMTV: на вокзале Сен-Лазар в Париже объявили эвакуацию из-за угрозы взрыва
Вокзал&nbsp;Сен-Лазар в Париже, Франция
Вокзал Сен-Лазар в Париже, Франция (Фото: Thierry Chesnot / Getty Images)

Посетителей торгового центра железнодорожного вокзала Сен-Лазар в Париже эвакуируют из-за угрозы взрыва, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Все выходы со станции, ведущие в торговый центр, сейчас закрыты. Пассажиров призвали использовать съезды со стороны первого и 27-го пути. Другие подробности телеканал не приводит.

Вокзал Сен-Лазар, который открыли в 1837 году, третий по величине во Франции. Его пропускная способность — 100 млн пассажиров в год. Сен-Лазар имеет 27 путей и связан с сетками общественного транспорта.

Как отмечает телеканал, в последние недели поступало несколько ложных угроз о взрыве. Так, 19 сентября в четвертый раз за неделю людей вывели из Версальского дворца. В тот же день французский Евроаэропорт, который расположен близ швейцарской границы, также эвакуировали «по соображениям безопасности». За день до этого, 18 октября, восемь аэропортов Франции вынужденно эвакуировали посетителей после анонимной угрозы взрыва.

Теги
Франция вокзал эвакуация угроза взрыва
Материалы по теме
Евроаэропорт во Франции эвакуировали из-за угрозы взрыва
Общество
Politico узнало о планах Лондона повысить уровень террористической угрозы
Политика
В Брюсселе после стрельбы повысили уровень террористической угрозы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Песков напомнил, что Путин пока не объявлял о выдвижении на выборах Политика, 15:29
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 15:23
Минобороны заявило о пяти попытках ВСУ пересечь Днепр Политика, 15:09
Израиль задержал 2,1 тыс. палестинцев с начала войны Политика, 14:54
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 14:44
Два беспилотника обезвредили в Воронежской области Политика, 14:40
Лавров исключил диалог с США по ДСНВ на фоне поддержки Украины Политика, 14:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
На вокзале Сен-Лазар в центре Парижа объявили угрозу взрыва Общество, 14:21
Юрия Соломина госпитализировали после потери сознания Общество, 14:12
Очищенный воздух и питьевая вода: в Москве появятся эко-апартаменты РБК и Ahead, 14:10
CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на приостановку членства в МОК Спорт, 14:09
Зеленский внес в Раду проект о продлении военного положения до февраля Политика, 14:04
Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Политика, 13:55
В Думу внесли проект о продаже алкоголя в duty free для внутренних рейсов Экономика, 13:46