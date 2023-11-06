На вокзале Сен-Лазар в центре Парижа объявили угрозу взрыва

Вокзал Сен-Лазар в Париже, Франция (Фото: Thierry Chesnot / Getty Images)

Посетителей торгового центра железнодорожного вокзала Сен-Лазар в Париже эвакуируют из-за угрозы взрыва, сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Все выходы со станции, ведущие в торговый центр, сейчас закрыты. Пассажиров призвали использовать съезды со стороны первого и 27-го пути. Другие подробности телеканал не приводит.

Вокзал Сен-Лазар, который открыли в 1837 году, третий по величине во Франции. Его пропускная способность — 100 млн пассажиров в год. Сен-Лазар имеет 27 путей и связан с сетками общественного транспорта.

Как отмечает телеканал, в последние недели поступало несколько ложных угроз о взрыве. Так, 19 сентября в четвертый раз за неделю людей вывели из Версальского дворца. В тот же день французский Евроаэропорт, который расположен близ швейцарской границы, также эвакуировали «по соображениям безопасности». За день до этого, 18 октября, восемь аэропортов Франции вынужденно эвакуировали посетителей после анонимной угрозы взрыва.