В старейшем районе Парижа после мощного взрыва обрушилось здание

В центре Парижа после взрыва обрушилось здание

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В пятом округе Парижа — старейшем районе города — произошел мощный взрыв, cообщает Le Figaro.

По предварительным данным, взрыв произошел в Американской Академии в Париже — частной школе модельеров, основанной в 1965 году. В здании начался пожар, часть фасада рухнула на дорогу.

Пострадали минимум 16 человек. По словам нескольких очевидцев, под обломками здания находятся люди.

Полиция оцепила район рядом с местом взрыва, для охраны периметра прибыли военные. Расположенную неподалеку железнодорожную станцию Порт-Рояль заркыли. По словам источника Le Figaro, правоохранители ждут прибытия кинологов, чтобы убедиться, что нигде не заложена взрывчатка.

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