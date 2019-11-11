Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку
Боливию охватила волна протестов после президентских выборов 20 октября. Спустя три недели волнений лидер страны Эво Моралес покинул свой пост по настоянию армии.
- По итогам первого тура выборов Эво Моралес, возглавлявший страну с 2006 года, по официальным данным, лидировал с результатом в 48,07%. Его соперник Карлос Меса набирал 36,51%. Оппозиция настаивала на втором туре выборов, обвиняя власти страны в махинациях.
- 10 ноября командующий вооруженными силами страны Уильямс Калиман потребовал от Моралеса покинуть свой пост. После этого Моралес сложил с себя полномочия. По неподтвержденным данным, он покинул страну и планирует просить убежища в Аргентине.
- Эво Моралес считался одним из ключевых союзников социалистических Венесуэлы и Кубы, также он был политическим партнером России в регионе.
Минфин предложил исключить из УК две «валютные статьи»
Министерство финансов предлагает отменить статьи 193 и 193.1, которые предусматривают наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов. После этого может быть прекращено дело основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого обвиняют именно по ст. 193.1.