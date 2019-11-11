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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Отставка лидера Боливии и союзника России Эво Моралеса, исключение «валютных статей» из УК, смерть адвоката подозреваемого в убийстве Дениса Воронекова — главные новости в обзоре РБК
Эво Моралес (Фото: Peter Foley / EPA / ТАСС)

Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку

Боливию охватила волна протестов после президентских выборов 20 октября. Спустя три недели волнений лидер страны Эво Моралес покинул свой пост по настоянию армии.

  • По итогам первого тура выборов Эво Моралес, возглавлявший страну с 2006 года, по официальным данным, лидировал с результатом в 48,07%. Его соперник Карлос Меса набирал 36,51%. Оппозиция настаивала на втором туре выборов, обвиняя власти страны в махинациях.
  • 10 ноября командующий вооруженными силами страны Уильямс Калиман потребовал от Моралеса покинуть свой пост. После этого Моралес сложил с себя полномочия. По неподтвержденным данным, он покинул страну и планирует просить убежища в Аргентине.
  • Эво Моралес считался одним из ключевых союзников социалистических Венесуэлы и Кубы, также он был политическим партнером России в регионе.

Минфин предложил исключить из УК две «валютные статьи»

Министерство финансов предлагает отменить статьи 193 и 193.1, которые предусматривают наказания за невозврат валютной выручки и переводы нерезидентам с использованием подложных документов. После этого может быть прекращено дело основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова, которого обвиняют именно по ст. 193.1.

  • Инициатором отмены этих статей был премьер Дмитрий Медведев. Он распорядился отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки (ст. 193) в марте. Первый вице-премьер Антон Силуанов поручил проработать отмену и 193.1, пишут «Ведомости».
  • В Минфине полагают, что действия, которые описывают эти две статьи, — не самостоятельные преступления, а метод легализации доходов. Поэтому логичнее включить их в ст. 174 и 174.1, которые наказывают за легализацию.
  • Наиболее резонансное дело по ст. 193.1 — дело основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Его обвиняют в выводе средств автодилера на Кипр через схему с подложным договором купли-продажи. Сам он настаивает на том, что сделка совершалась по закону.

«Ростелеком» консолидирует Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву о сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2. Результатом схемы по изменению структуры собственности станет сокращение голосующей доли государства в «Ростелекоме» с 51,4 до 43%.

  • Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% компании Tele2, остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, совладельцами которой являются ВТБ (50%), Invintel B.V. B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%).
  • ВТБ выкупит допэмиссию «Ростелекома» на сумму примерно в 56 млрд руб. Одновременно «дочка» «Ростелекома» «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге».
  • В результате сделки государство на ближайшие четыре года сохранит контроль в «Ростелекоме» с долей 51,4%. Затем ВТБ сможет самостоятельно распоряжаться всем своим пакетом, и голосующая доля государства снизится до 43%.

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве экс-депутата Вороненкова

В Житомирской области Украины при неясных пока обстоятельствах погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.

  • По словам другого адвоката, Владислава Добоша, в полиции ему сообщили, что в лесу произошел конфликт между охотниками, в котором и погиб его коллега. Он эту версию называет «странной».
  • По официальным данным полиции, местный егерь обнаружил в лесу браконьеров, после чего началась перестрелка. В результате один человек погиб, еще один ранен. Уголовное дело заведено по статье об умышленном убийстве.
  • Подзащитный Пархоменко Александр Лось обвиняется в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который эмигрировал на Украину. Незадолго до смерти Пархоменко при перестрелке в Харькове погиб свидетель по этому делу Владимир Борох.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости
Материалы по теме
На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
Общество
Президент Боливии Эво Моралес подал в отставку. Главное
Политика
Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
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