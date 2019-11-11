Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Инициатором отмены этих статей был премьер Дмитрий Медведев. Он распорядился отменить уголовную ответственность за невозврат валютной выручки (ст. 193) в марте. Первый вице-премьер Антон Силуанов поручил проработать отмену и 193.1, пишут «Ведомости».

В Минфине полагают, что действия, которые описывают эти две статьи, — не самостоятельные преступления, а метод легализации доходов. Поэтому логичнее включить их в ст. 174 и 174.1, которые наказывают за легализацию.

Наиболее резонансное дело по ст. 193.1 — дело основателя «Рольфа» Сергея Петрова. Его обвиняют в выводе средств автодилера на Кипр через схему с подложным договором купли-продажи. Сам он настаивает на том, что сделка совершалась по закону.

«Ростелеком» консолидирует Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву о сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2. Результатом схемы по изменению структуры собственности станет сокращение голосующей доли государства в «Ростелекоме» с 51,4 до 43%.

Сейчас «Ростелекому» принадлежит 45% компании Tele2, остальное принадлежит Tele2 Russia Holding AB, совладельцами которой являются ВТБ (50%), Invintel B.V. B.V. Алексея Мордашова (40%) и банк «Россия» Юрия Ковальчука (10%).

ВТБ выкупит допэмиссию «Ростелекома» на сумму примерно в 56 млрд руб. Одновременно «дочка» «Ростелекома» «Мобител» и Tele2 Russia Holding AB заключат договор об обмене 10% обыкновенных акций «Ростелекома» на 10% долей в «Т2 РТК Холдинге».

В результате сделки государство на ближайшие четыре года сохранит контроль в «Ростелекоме» с долей 51,4%. Затем ВТБ сможет самостоятельно распоряжаться всем своим пакетом, и голосующая доля государства снизится до 43%.

На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве экс-депутата Вороненкова

В Житомирской области Украины при неясных пока обстоятельствах погиб адвокат Святослав Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова.