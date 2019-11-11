На Украине застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова

В полиции утверждают, что Святослава Пархоменко убили во время конфликта на охоте

Фото: Стрингер / РИА Новости

В Житомирской области Украины застрелили адвоката Святослава Пархоменко, который защищал Александра Лося — подозреваемого в убийстве бывшего депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на другого адвоката — Владислава Добоша.

О смерти 41-летнего киевлянина сообщало и управление полиции по Житомирской области. Там сообщили, что инцидент произошел на охоте в Радомышльском районе, но не назвали имя убитого. Добош рассказал, что в полиции ему подтвердили: погиб именно Пархоменко.

По словам Добоша, в полиции его заверили, что в лесу произошел конфликт между охотниками, что и привело к смерти адвоката. «Зная Святослава, могу сказать, что это очень странная история», — заявил он.

25 октября Пархоменко сообщил, что в результате перестрелки в Харькове погиб некий Владимир Борох, который был одним из свидетелей в деле об убийстве Вороненкова. В прокуратуре при этом заявили, что показания Бороха не были основными.

Переехавший в Киев бывший депутат Госдумы от КПРФ Вороненков был застрелен 23 марта 2017 года. Стрелявший в него Павел Паршов был ранен охранником и позже скончался в больнице.

По данным киевской прокуратуры, фактическим заказчиком преступления был российский бизнесмен Владимир Тюрин — бывший гражданский муж супруги Вороненкова Марии Максаковой. Утверждается, что в преступную группу помимо Паршова входили Ярослав Тарасенко и Александр Лось. Еще двое — уроженец Харькова Юрий Василенко и гражданин Украины Ярослав Левенец — объявлены в розыск.



