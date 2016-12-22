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Рогозин предложил проверять безопасность космонавтов методом Сталина
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Рогозин предложил проверять безопасность космонавтов методом Сталина
Общество, 14:32
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Рогозин предложил проверять безопасность космонавтов методом Сталина
Рогозин на совещании в РКК «Энергия» напомнил о методах Сталина, которые, по его мнению, могли бы подойти для проверки безопасности космических кораблей. В «Роскосмосе» прокомментировать слова главы госкорпорации смогли не сразу
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На закрытом совещании в РКК «Энергия» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил для проверки безопасности нового космического корабля «Федерация» помещать внутрь конструкторов во время испытаний, напомнив о методах сталинского режима. Видео с совещания было опубликовано в социальных сетях.

«Когда товарищу Сталину показали бронемашину, в которой он должен ездить, и что ее не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата. Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая. Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях системы аварийного спасения [нового космического корабля «Федерация»]», — сказал Рогозин.

Видео: КИНОХРОНИКА

Независимый эксперт Андрей Лысенко, на странице которого был опубликован фрагмент видео, в разговоре с РБК отметил, что видео еще вчера вечером было опубликовано на YouTube. Ролик появился 10 ноября, в день проведения закрытого совещания в РКК «Энергия» на канале КИНОХРОНИКА. Доступ к видео открывается только по ссылке, в общем списке видеозаписей канала он не отображается.

Первым о словах Рогозина про «метод Сталина» сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. После публикации видео госкорпорация прокомментировала слова Рогозина.

«Данный эпизод касался требований к разработчикам нового планируемого корабля для обеспечения полноценных, комплексных испытаний его систем», — заявили РБК в пресс-службе «Роскосмоса». Разговор Рогозина с разработчиками в госкорпорации назвали «жестким, но конструктивным». «В связи с ранее допущенным отставанием в работе отдельных коллег разговор состоялся жесткий, но конструктивный. Приняты меры к системной увязке всех работ, разработан единый генеральный график взаимодействия предприятий кооперации. Генеральный директор государственной корпорации принял решение о личной ответственности руководителей предприятий и конструкторских коллективов за его своевременное и качественное исполнение», — добавили в пресс-службе.

Система аварийного спасения (САС) смогла обеспечить удачное приземление экипажа космического корабля «Союз МС-10», потерпевшего крушение после запуска. «Союз-ФГ» должен был доставить очередную миссию на МКС в составе космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга. Однако уже на 118-й секунде полета произошла авария и экипажу пришлось эвакуироваться.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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Причиной катастрофы, как установила аварийная комиссия, стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. Из-за нее не открылась крышка сопла увода бокового блока от центрального. Датчик, по версии экспертов, был деформирован при монтаже на космодроме Байонур. В комиссии не исключили, что такой же дефект может быть найден и на других ракетах.

«Роскосмос» решил 40 лет использовать ракету «Союз-5» на Байконуре
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О том, что повреждение произошло при сборке на Байконуре, РБК 21 октября рассказывал источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, произошло это непреднамеренно.

Авария ракеты «Союз-ФГ» стала первой в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет.

Авторы: Георгий Тадтаев, Инна Сидоркова.
Теги: Дмитрий Рогозин , Иосиф Сталин , «Роскосмос»
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