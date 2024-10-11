Омбудсмен сравнила идею налога на бездетность с «битьем хлыстом»

Введение такого налога не может быть выходом из демографической ситуации, считает Ярославская. Глава думского комитета Останина предлагала сначала решить проблемы, из-за которых молодые семьи не хотят заводить ребенка

Ольга Ярославская (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская считает, что введение налога на бездетность не может быть выходом из демографической ситуации в России.

«Нужно менять философию в обществе, а не бить хлыстом по тем семьям, которые и так сталкивается с трудностями», — написала омбудсмен в телеграм-канале.

С идеей ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев, ссылаясь на советский опыт.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в ответ заявила, что такая инициатива «политически не просто несвоевременна, но даже безнравственна».

«Генерал Гурулев предлагает ввести налог на бездетность, слабо понимая, что мужчины репродуктивного возраста сейчас участвуют в СВО. Как он будет смотреть им в глаза, введя налог на бездетность?» — отметил она. Сначала нужно решить проблемы, из-за которых молодые семьи не хотят заводить ребенка, в том числе вопросы с жильем, считает Останина. Ввести налог на бездетность предлагал также депутат Госдумы и член комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров в декабре прошлого года.

Налог на бездетность под названием «налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан» в СССР ввели в ноябре 1941 года, его платили до 1990 года. Плательщиками были мужчины вне зависимости от семейного положения в возрасте от 20 до 50 лет, а также женщины, состоявшие в браке, в возрасте от 20 до 45 лет. Налог имел дифференцированную ставку в зависимости от заработка плательщика. Те, кто получал более 91 руб. в месяц, платили по ставке 6%. Для тех, у кого зарплата составляла меньше этой суммы, налоговая ставка понижалась до 4–5%. Работники, получавшие меньше 70 руб., освобождались от уплаты. Освобождались от налога несколько категорий граждан.

В сентябре спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила запретить в стране чайлдфри. Однако никого не будут «принуждать рожать», утверждала она.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты приступили к рассмотрению законопроекта о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, фильмах и рекламе. По его словам, за это будут штрафовать: до 400 тыс. руб. для физических лиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юридических лиц. Целью инициативы он назвал «пресечение любого деструктивного контента», который может спровоцировать отказ от рождения ребенка.

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев назвал идеи чайлдфри «вредными», но усомнился в том, что они настолько распространена в России, что требуют регулирования на законодательном уровне. «Если слабы, то зачем огород городить?» — отметил он.

В Кремле заявили, что «все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать». «И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — подчеркнули там.