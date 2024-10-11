 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Бизнесмена Тарана задержали по делу замглавы АСВ

Владельца «РАТМ-Холдинга» Тарана задержали по делу замглавы АСВ Попелюха
Замглавы АСВ Александр Попелюх был арестован 9 октября. Дело против него связано с занижением доходов от управления аквапарком в Сибири, перешедшим к АСВ после банкротства компании «ВДТ Строй»
Эдуард Таран
Эдуард Таран (Фото: Саша Савельева / ТАСС)

Владелец новосибирского «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран был задержан, пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на источник. ТАСС сообщает, что его задержали в Москве.

Другой собеседник «РБК Новосибирск» рассказал, что следственные действия в отношении Тарана связаны с уголовным делом заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, которого Лефортовский суд столицы арестовал 9 октября. Как сообщал РБК, это дело касается схем по занижению арендной платы и механизма эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, в результате чего «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы». Аквапарк был построен обанкротившейся компанией «ВДТ Строй» и перешел агентству в качестве залога. Замглавы АСВ подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями, рассказывал источник РБК в правоохранительных органах.

В «РАТМ-Холдинге» на момент публикации не ответили на запрос «РБК Новосибирск».

Экс-главу научного центра при Минюсте заподозрили в крупном мошенничестве
Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

В августе 2010 года Таран был задержан по делу о даче взятки сотрудникам МВД. По версии следствия, он предлагал более 1 млн руб. за прекращение проверки деятельности одного из структурных подразделений РАТМ. В октябре того же года Мосгорсуд освободил бизнесмена под залог в 20 млн руб.

Эдуард Таран — основатель и президент «РАТМ-Холдинга». В последний входят ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы», ОАО «НПО «Гидромаш», АО «Катайский насосный завод» и АО «РИД Групп — Новосибирск». Кроме того, «РАТМ-Холдинг» владеет стадионом «Спартак» в Новосибирске.

Таран родился в 1967 году. Награжден орденом Святой Анны III степени,  удостоен также знака «Шахтерская доблесть», почетного знака «Достояние Сибири» национального фонда «Общественное признание», звания «Хранитель ребенка» и почетного золотого знака российского фонда «Линия жизни». Президент Новосибирской областной федерации футбола и член попечительского совета Федерации шахмат России.

Кадыров заявил о попытке заказать на него покушение и предупредил о мести

Павлу Дурову — 40 лет. Как основатель Telegram стал мемом

Названы 100 лучших хорроров в истории

Названа стоимость автомобиля Lada Aura

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Путин расширил безвизовый режим для граждан Грузии

Тайные покупатели стали лидерами по росту зарплат в ретейле

В России создадут еще десять особых экономических зон

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
РАТМ Эдуард Таран АСВ аквапарк
Материалы по теме
Полковника Росгвардии арестовали за мошенничество с ущербом на ₽80 млн
Общество
Суд оштрафовал чиновника Минобороны за взятку самокатом и телевизором
Политика
У обвиняемого в хищениях у Нахимовского училища арестовали имущество
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 106,51 (+0,09) Инвестиции, 10 окт, 18:14 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 97,24 (+0,29) Инвестиции, 10 окт, 18:14
Путин назвал условие всеобщего мираПолитика, 09:29
Два поколения «техномафии»: как меняют мир сотрудники PayPal и OpenAIPro, 09:22
Число жертв урагана «Милтон» в США выросло до 15Общество, 09:19
Путин прибыл на международный форум «Взаимосвязь времен и цивилизаций»Политика, 09:17
Бывший чемпион мира по боксу назвал фаворита в бою Бивола с БетербиевымСпорт, 09:11
Входные бонусы и «пакеты релоканта»: чем мотивируют топ-менеджеров сейчасPro, 09:01
Аналитики назвали районы Москвы с самыми доступными новостройкамиНедвижимость, 09:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Бизнесмена Тарана задержали по делу замглавы АСВОбщество, 08:59
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 08:53
В Феодосии задержали мужчину за передачу ВСУ данных о Черноморском флотеПолитика, 08:46
За ночь в России уничтожили 10 украинских беспилотниковПолитика, 08:40
«Риски смещены в сторону слабого курса». Ждать ли рубль по 100 за долларPro, 08:37
Исчезнувший после решения России рынок «подал признаки жизни»Финансы, 08:32
Ким Чен Ын приехал на праздничный концерт на подаренном Путиным AurusПолитика, 08:26