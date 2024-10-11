Бизнесмена Тарана задержали по делу замглавы АСВ

Замглавы АСВ Александр Попелюх был арестован 9 октября. Дело против него связано с занижением доходов от управления аквапарком в Сибири, перешедшим к АСВ после банкротства компании «ВДТ Строй»

Эдуард Таран (Фото: Саша Савельева / ТАСС)

Владелец новосибирского «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран был задержан, пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на источник. ТАСС сообщает, что его задержали в Москве.

Другой собеседник «РБК Новосибирск» рассказал, что следственные действия в отношении Тарана связаны с уголовным делом заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, которого Лефортовский суд столицы арестовал 9 октября. Как сообщал РБК, это дело касается схем по занижению арендной платы и механизма эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, в результате чего «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы». Аквапарк был построен обанкротившейся компанией «ВДТ Строй» и перешел агентству в качестве залога. Замглавы АСВ подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями, рассказывал источник РБК в правоохранительных органах.

В «РАТМ-Холдинге» на момент публикации не ответили на запрос «РБК Новосибирск».

В августе 2010 года Таран был задержан по делу о даче взятки сотрудникам МВД. По версии следствия, он предлагал более 1 млн руб. за прекращение проверки деятельности одного из структурных подразделений РАТМ. В октябре того же года Мосгорсуд освободил бизнесмена под залог в 20 млн руб.