Бизнесмена Тарана задержали по делу замглавы АСВ
Владелец новосибирского «РАТМ-Холдинга» Эдуард Таран был задержан, пишет «РБК Новосибирск» со ссылкой на источник. ТАСС сообщает, что его задержали в Москве.
Другой собеседник «РБК Новосибирск» рассказал, что следственные действия в отношении Тарана связаны с уголовным делом заместителя главы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, которого Лефортовский суд столицы арестовал 9 октября. Как сообщал РБК, это дело касается схем по занижению арендной платы и механизма эксплуатации аквапарка «Аквамир» в Новосибирске, в результате чего «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы». Аквапарк был построен обанкротившейся компанией «ВДТ Строй» и перешел агентству в качестве залога. Замглавы АСВ подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями, рассказывал источник РБК в правоохранительных органах.
В «РАТМ-Холдинге» на момент публикации не ответили на запрос «РБК Новосибирск».
В августе 2010 года Таран был задержан по делу о даче взятки сотрудникам МВД. По версии следствия, он предлагал более 1 млн руб. за прекращение проверки деятельности одного из структурных подразделений РАТМ. В октябре того же года Мосгорсуд освободил бизнесмена под залог в 20 млн руб.
Эдуард Таран — основатель и президент «РАТМ-Холдинга». В последний входят ООО «Сибирское стекло», АО «Экран-оптические системы», ОАО «НПО «Гидромаш», АО «Катайский насосный завод» и АО «РИД Групп — Новосибирск». Кроме того, «РАТМ-Холдинг» владеет стадионом «Спартак» в Новосибирске.
Таран родился в 1967 году. Награжден орденом Святой Анны III степени, удостоен также знака «Шахтерская доблесть», почетного знака «Достояние Сибири» национального фонда «Общественное признание», звания «Хранитель ребенка» и почетного золотого знака российского фонда «Линия жизни». Президент Новосибирской областной федерации футбола и член попечительского совета Федерации шахмат России.
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