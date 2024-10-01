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Экс-главу научного центра при Минюсте заподозрили в крупном мошенничестве

Экс-директор НЦПИ при Минюсте Даценко отправлен под домашний арест как подозреваемый по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Подробности его дела неизвестны
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Бывший директор научного центра правовой информации (НЦПИ) при Минюсте Юрий Даценко отправлен под домашний арест, карточка по его делу есть в картотеке Черемушкинского районного суда Москвы.

Ему вменяют ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По ней грозит до десяти лет лишения свободы.

Ходатайство об избрании Даценко меры пресечения в виде домашнего ареста было удовлетворено 19 сентября, пять дней спустя решение было обжаловано.

Подробностей дела нет.

Среди задач НЦПИ: технологическая поддержка деятельности Минюста, исполнение госпрограммы «Юстиция» в части, касающейся центра, развитие новых профильных технологических направлений. НЦПИ сопровождает работу автоматизированного рабочего места (АРМ) «Муниципал», созданного для автоматизации процессов ввода, ведения и хранения нормативных правовых актов муниципальных образований.

Даценко, согласно информации с сайта НЦПИ, был руководителей центра в 2020-2022 годах. Сейчас ее возглавляет Сергей Таран.

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30 сентября стало известно об аресте еще одного подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Это бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов. Его отправили в СИЗО до 26 ноября.

По данным ТАСС, в деле полковника фигурирует гособоронзаказ на поставки Росгвардии летно-технических комплексов. Ущерб, возникший из-за действий Гамаюнова, оценивают более чем в 80 млн руб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
мошенничество Минюст
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