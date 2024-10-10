Замглавы Агентства по страхованию вкладов арестовали после допроса в ФСБ
В среду, 9 октября, Лефортовский районный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Агентства по страхованию вкладов Александра Попелюха. Об этом сообщается на сайте суда без указания статьи, по которой он был задержан.
Его подозревают в мошеннических действиях и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. Накануне по месту жительства Попелюха и на рабочем месте прошли обыски. Силовики изъяли электронные носители и документы, которые могут иметь отношение к делу.
«Попелюх был задержан сразу после допроса у следователя», — отметил источник.
РБК направил запрос в Лефортовский суд.
Ранее источники РБК сообщили о том, что на этой неделе сотрудники ФСБ провели в центральном офисе АСВ следственные действия и опросили двух топ-менеджеров госкорпорации, в том числе Попелюха.
В АСВ Попелюх отвечает за сопровождение уголовного производства.
РБК направил запрос в Агентство по страхованию вкладов.
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