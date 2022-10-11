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Патриарх Кирилл после перенесенного COVID-19 вернулся к работе

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вылечился от COVID-19 и вернулся к работе. Об этом в своем телеграм сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«После выздоровления и получения отрицательных результатов тестирования на ковид Святейший Патриарх Кирилл вернулся к обычному режиму работы. Предстоятель благодарит верующих за горячую молитвенную поддержку в дни болезни», — написал Легойда.

Пресс-служба Московской патриархии сообщила, что глава РПЦ заболел коронавирусной инфекцией, 30 сентября. Тогда Легойда говорил, что заболевание у Кирилла протекает «с выраженными симптомами», ему необходимы постельный режим и изоляция.

В связи с тем, что его тест на COVID-19 спустя неделю все еще показывал положительный результат, патриарх Кирилл отменил поездку в Свято-Троицкую Сергиеву лавру и Донской ставропигиальный монастырь в Москве. Визиты были запланированы на 8 и 9 октября.

9 октября телеграм-канал Brief сообщил «о якобы ухудшении здоровья патриарха Кирилла». Легойда тогда информацию опроверг и заявил, что у патриарха «все хорошо».

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Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
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