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Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни

Гипертония, сахарный диабет и ожирение усугубляют опасность коронавирусной инфекции, сказала в прямом эфире в ТАСС главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

«Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение», — сказала она, добавив, что к таким заболеваниям причисляют еще легочные патологии.

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Ранее ученый из американского Университета Дьюка выявил связь между коронавирусом и лихорадкой денге. В сентябре Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование, проведенное профессором Мигелем Николелисом, сообщал, что у переболевших лихорадкой денге людей может выработаться определенный уровень иммунитета к COVID-19.

Ученый изучил вспышки коронавирусной инфекции и лихорадки и установил, что там, где наблюдались более низкие показатели заболевания COVID-19, отмечались интенсивные вспышки денге.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
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от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

В конце августа Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи опубликовал список противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В частности, вакцина противопоказана людям с тяжелыми аллергическими реакциями, острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, ОРВИ и заболеваниями ЖКТ.

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