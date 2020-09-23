Названы ухудшающие прогноз пациентов с COVID-19 болезни

Гипертония, сахарный диабет и ожирение усугубляют опасность коронавирусной инфекции, сказала в прямом эфире в ТАСС главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в рамках всероссийской акции «Неделя здоровья».

«Мы знаем тройку заболеваний, которые точно ухудшают прогноз пациентов с коронавирусной инфекцией — артериальная гипертензия, сахарный диабет и ожирение», — сказала она, добавив, что к таким заболеваниям причисляют еще легочные патологии.

Ранее ученый из американского Университета Дьюка выявил связь между коронавирусом и лихорадкой денге. В сентябре Reuters со ссылкой на еще не опубликованное исследование, проведенное профессором Мигелем Николелисом, сообщал, что у переболевших лихорадкой денге людей может выработаться определенный уровень иммунитета к COVID-19.

Ученый изучил вспышки коронавирусной инфекции и лихорадки и установил, что там, где наблюдались более низкие показатели заболевания COVID-19, отмечались интенсивные вспышки денге.