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Ученые оценили исследование о влиянии диабета на смертность от COVID-19

Фото: An Ming / Utuku / Ropi / Global Look Press
Фото: An Ming / Utuku / Ropi / Global Look Press

Исследование китайских ученых выявило очень сильное влияние глюкозы на повышение риска смертности от коронавируса, что является важным открытием. Об этом РБК рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«Согласно данным этого исследования, у тех, кто имел уровень глюкозы выше, чем 7 миллимоль на литр, в два раза повышался риск смерти от COVID-19 на 28 день после поступления», — отметил он.

Ашихмин заявил, что исследование еще раз подтвердило гипотезу, что пациенты с сахарным диабетом, а также с преддиабетом чаще погибают от коронавирусной инфекции. Более того, диабет может сопровождаться ожирением, спектром метаболических нарушений, нарушениями липидного обмена. По его словам, это очевидный вывод.

Ученые сообщили о влиянии уровня сахара в крови на смертность от COVID-19
Общество
Фото: Liu Fang / Xinhua / Global Look Press

Однако он отметил значимость исследования, поскольку оно показало, что глюкоза больше, чем в два раза, повышает риск смертности от COVID-19. «Это еще раз должно настроить всех граждан на правильное питание, потому что это сохранит их здоровье, даже если они заразятся коронавирусом», — заключил он.

Инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев, напротив, заявил РБК, что не увидел в исследовании ничего нового, поскольку давно известен тот факт, что тяжелые сопутствующие заболевания, которым является диабет, всегда утяжеляют течение инфекции.

«Даже при гриппе летальность более высокая именно у данного контингента пациентов, также как при ожирении, заболевании сердца и легких», — пояснил он.

Исследование китайских ученых было опубликовано 10 июля в журнале Diabetologia. Ученые изучили истории болезни более 600 жителей китайского города Уханя, госпитализированных с коронавирусом в период с 24 января по 10 февраля.

Теги: диабет, исследование, смертность, коронавирус, новости
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