Ученые оценили исследование о влиянии диабета на смертность от COVID-19

Фото: An Ming / Utuku / Ropi / Global Look Press

Исследование китайских ученых выявило очень сильное влияние глюкозы на повышение риска смертности от коронавируса, что является важным открытием. Об этом РБК рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт, советник гендиректора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.

«Согласно данным этого исследования, у тех, кто имел уровень глюкозы выше, чем 7 миллимоль на литр, в два раза повышался риск смерти от COVID-19 на 28 день после поступления», — отметил он.

Ашихмин заявил, что исследование еще раз подтвердило гипотезу, что пациенты с сахарным диабетом, а также с преддиабетом чаще погибают от коронавирусной инфекции. Более того, диабет может сопровождаться ожирением, спектром метаболических нарушений, нарушениями липидного обмена. По его словам, это очевидный вывод.

Однако он отметил значимость исследования, поскольку оно показало, что глюкоза больше, чем в два раза, повышает риск смертности от COVID-19. «Это еще раз должно настроить всех граждан на правильное питание, потому что это сохранит их здоровье, даже если они заразятся коронавирусом», — заключил он.