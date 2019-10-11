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Власти Саратова пообещали помощь семье убитой девятилетней девочки

Власти Саратова окажут необходимую помощь семье убитой девятилетней девочки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.

«Мы имеем в виду, что в принципе любая помощь, которая понадобится семье, будет оказана», — подчеркнули в пресс-службе. Представитель саратовской администрации уточнил, что на данный момент близкие девочки за помощью не обращались.

Губернатор Саратовской области распорядился, чтобы все затраты по организации траурных мероприятий местные власти взяли на себя, рассказали РБК в пресс-службе главы региона. «Обстановка в городе спокойная», — уточнил представитель губернатора.

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Расследованием убийства девочки в Саратове займутся следователи из Москвы

В Саратове 9 октября  по пути из дома в школу пропала девятилетняя девочка. На следующий день было обнаружено ее тело. По подозрению в убийстве был задержан мужчина 1984 года рождения. 

В ночь на 11 октября, на месте убийства, где работали сотрудники правоохранительных органов, начали собираться местные жители. Расследование уголовного дела взял на контроль центральный аппарат СК.
 

Теги: Саратов, администрация, помощь, семья, девочка, убийство, новости РБК
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