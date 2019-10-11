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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Возможный переход почти 50% Citgo к «Роснефти», рыбаки заявили о потере 150 млрд руб. из-за морской границы с США, новые условия выплаты пособия по уходу за ребенком, регионы — лидеры по алкоголизму; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Почти 50% американской Citgo может перейти «Роснефти»

В собственность «Роснефти» могут в ближайшее время перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo. Такое возможно при двух условиях.

  • Если венесуэльская PDVSA, которой сейчас принадлежит доля в Citgo, допустит ожидаемый дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям с погашением в 2020 году.
  • Если в ситуацию не вмешается Минфин США и не отменит выданное ранее разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.
  • В настоящее время 100% Citgo находятся в залоге: 50,1% у держателей облигаций PDVSA и 49,9% у «Роснефти». Российская компания получила залог в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд, выданному PDVSA в 2016 году.
  • Глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил в 2017 году, что «Роснефть» не заинтересована в том, чтобы забирать половину Citgo.

Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд подготовил проект поправок, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за младенцем.

  • Министерство предлагает дополнить условия выплаты новым пунктом: «В случае, если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
  • Сейчас согласно закону выплата пособия не прекращается, если его получатель, находясь в отпуске по уходу за ребенком, работает неполный рабочий день или на дому и продолжает ухаживать за младенцем.
  • Инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие, объяснили в министерстве. Там отметили, что максимальная продолжительность неполного рабочего времени сейчас никак законодательно не прописана.

Рыбаки заявили о потере более ₽150 млрд из-за морской границы с США

За время действия подписанного в 1990 году соглашения между Россией и США о морской границе российская промышленная отрасль потеряла более 150 млрд руб.

  • Речь идет о соглашении о морской границе между российскими Чукоткой и Камчаткой с американским штатом Аляска. Согласно установленной документом линии разграничения российская акватория в Беринговом море уменьшилась на 77,7 тыс. кв. км. Там добывают минтай, сельдь, палтус, треску и камбалу, а также крабов.

Минздрав раскрыл регионы — лидеры по заболеваемости алкоголизмом

  • Лидером оказался Чукотский автономный округ — 29 случаев на 10 тыс. жителей старше 18 лет (расчеты РБК). На втором месте — Якутия, где коэффициент заболеваемости составил 23 случая на 10 тыс. взрослого населения, всего это больше тысячи человек. На третьем месте — Ненецкий автономный округ (один случай на 500 взрослых).
  • Всего за медицинской помощью в связи со злоупотреблением алкоголем в 2018 году обратились более 2 млн человек (1,4% населения России), почти 76 тыс. человек получили диагноз «алкоголизм» или «алкогольный психоз»
  • Однако в целом число граждан, которые наблюдаются у врачей из-за алкоголизма, в России ежегодно снижается. В начале октября Всемирная организация здравоохранения сообщила, что употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год упало на 43%.
Автор: Артём Губенко
Теги: алкоголь, рыбаки, Роснефть
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