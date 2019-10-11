Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Возможный переход почти 50% Citgo к «Роснефти», рыбаки заявили о потере 150 млрд руб. из-за морской границы с США, новые условия выплаты пособия по уходу за ребенком, регионы — лидеры по алкоголизму; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Почти 50% американской Citgo может перейти «Роснефти»

В собственность «Роснефти» могут в ближайшее время перейти 49,9% акций американской нефтеперерабатывающей компании Citgo. Такое возможно при двух условиях.

Если венесуэльская PDVSA, которой сейчас принадлежит доля в Citgo, допустит ожидаемый дефолт по процентному платежу на $913 млн по облигациям с погашением в 2020 году.

Если в ситуацию не вмешается Минфин США и не отменит выданное ранее разрешение на исполнение залоговых прав в отношении Citgo.

В настоящее время 100% Citgo находятся в залоге: 50,1% у держателей облигаций PDVSA и 49,9% у «Роснефти». Российская компания получила залог в качестве обеспечения по кредиту на $1,5 млрд, выданному PDVSA в 2016 году.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин говорил в 2017 году, что «Роснефть» не заинтересована в том, чтобы забирать половину Citgo.

Минтруд предложил изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком

Минтруд подготовил проект поправок, согласно которым претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет может только тот, кто фактически ухаживает за младенцем.