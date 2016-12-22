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Суд вынес приговор сбившему пешеходов в центре Москвы во время ЧМ-2018
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Суд вынес приговор сбившему пешеходов в центре Москвы во время ЧМ-2018
Общество, 22:49
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Суд вынес приговор сбившему пешеходов в центре Москвы во время ЧМ-2018
Таксиста из Киргизии приговорили к 1,5 года принудительных работ с удержанием 15% заработка и лишению прав на три года. В июне Чынгыз Анарбек уулу въехал в группу пешеходов в центре Москвы, перепутав педаль тормоза и газа
Чынгыз Анарбек уулу (слева) (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Тверской суд Москвы в четверг, 11 октября, вынес приговор в отношении таксиста из Киргизии Чынгыза Анарбека уулу, который в июне 2018 года, когда в Москве проводился чемпионат мира по футболу, сбил группу пешеходов на тротуаре на улице Ильинка в центре Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Судебный процесс прошел в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. В итоге суд приговорил его к 1,5 года принудительных работ с удержанием 15% заработка. Также суд лишил его права управлять транспортным средством на три года.

Речь идет о ДТП, которое произошло 16 июня — в первые дни чемпионата мира по футболу. Такси, за рулем которого был 38-летний Чынгыз Анарбек уулу, наехал на группу пешеходов на улице Ильинка близ Гостиного Двора. В результате пострадали восемь человек, в том числе приехавшие на чемпионат мира двое граждан Мексики, получивших незначительные ушибы. Водитель с места происшествия попытался скрыться, объяснив позднее, что опасался расправы.

Виновника ДТП арестовали 18 июня. На суде он рассказывал, что «не спал два дня» и перепутал педали. Он также попросил прощения у пострадавших и их родственников.
Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Тверской суд , ДТП , ЧМ-2018
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