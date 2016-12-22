Наехавшего на пешеходов в Москве водителя арестовали

Кузьминский суд Москвы арестовал водителя Бекжана Сарбишева, который на машине совершил наезд на группу пешеходов в Москве утром 9 сентября в районе метро «Марьино», сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Сарбишеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца по 8 ноября 2018 года», — сказали в пресс-службе Кузьминского суда.

В пресс-службе столичного главка МВД ранее рассказали, что наезд был совершен умышленно. По данным ведомства, ДТП произошло после ссоры группы мужчин в кафе — один из них обиделся, вышел на улицу, сел за руль машины и подождал, пока остальные участники конфликта покинут заведение, чтобы совершить наезд. Источник уточнил, что все участники происшествия являются гражданами Киргизии.

В следственном управлении ГСУ СК России по Москве возбудили уголовное дело в отношении водителя. По словам собеседников, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК России (убийство). В результате наезда пострадали 10 человек. Позднее один из них умер в больнице.