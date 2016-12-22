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Актер из «Кухни» Дмитрий Назаров сбил пешехода на юге Москвы
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Актер из «Кухни» Дмитрий Назаров сбил пешехода на юге Москвы
Общество, 10:41
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Актер из «Кухни» Дмитрий Назаров сбил пешехода на юге Москвы
На Варшавском шоссе ночью в районе метро «Нахимовский проспект» автомобиль Audi сбил пешехода. Источник в правоохранительных органах указал, что за рулем находился актер Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В ночь на 9 октября на Варшавском шоссе автомобиль Audi сбил пешехода, сообщили РБК в пресс-службе управления ГИБДД по столице.

«В 23:45 на Варшавском шоссе в районе дома 65 водитель, управляя Audi, совершил наезд на пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном для перехода месте», — сообщили в пресс-службе.

Пострадавший был доставлен в городскую клиническую больницу № 12 Москвы. «Мы не предоставляем никакой информации», — заявили в приемной медучреждения на вопрос РБК о состоянии пострадавшего.

Источник в правоохранительных органах рассказал агентству ТАСС, что за рулем автомобиля был актер Дмитрий Назаров. На звонки РБК артист не ответил.

Телеканал РЕН ТВ также сообщает, что машину, сбившую пешехода, вел Назаров. Он присутствует на опубликованных каналом фотографиях с места происшествия.

Назаров — народный артист России, актер театра и кино. Он сыграл более 40 ролей, в том числе в экранизации «Золотого теленка», сериалах «Штрафбат», «Марш Турецкого», а также «Кухня» и «Кухня. Последняя битва». В последних он исполняет одну из главных ролей — шеф-повара Виктора Баринова. 

Авторы: Илья Лакстыгал, Екатерина Костина.
Теги: ДТП , Москва , Варшавское шоссе , актер
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