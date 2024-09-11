На Украине предложили отменить «анахронизм» с медалями в школах
Комитет образования Верховной рады предложил отменить награждение золотыми и серебряными медалями в школах, заявила народный депутат от партии «Голос», секретарь комитета Наталья Пипа.
«За последние годы мы имели увеличение количества медалей, но в то же время образовательные разрывы и снижение уровня знаний выпускников школ. <...> Этот анахронизм до сих пор существует только в постсоветских странах», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Депутат подчеркнула, что таким образом будут сэкономлены бюджетные средства, а школы могут отмечать тех, кто лучше учится, собственными знаками отличия.
В 2015 году на Украине были приняты законы о декоммунизации, в которых осуждались коммунистический и национал-социалистический тоталитарные режимы на Украине, а также устанавливался запрет пропаганды их символики. При этом запреты не распространялись на государственные награды, полученные до 1991 года, музейные экспозиции, тематические выставки.
В начале мая 2022 года председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства. В июне того же года украинское Министерство культуры и информационной политики инициировало создание Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации. В Минкульте пояснили, что органы местного самоуправления будут координировать с советом работы по демонтажу или переносу советских памятников «и других объектов советского прошлого».
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
Дебаты Трампа и Харрис. Что говорили кандидаты
Опрос CNN показал уверенную победу Харрис на дебатах с Трампом
Россия перестала быть одной из самых пьющих стран в мире
Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права
Россиянам разрешили продавать ипотечное жилье. Как это сделать
10 самых популярных премиальных марок автомобилей в России в августе
Акционеры «Яндекса» одобрили выплату первых в истории компании дивидендов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов