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На Украине предложили отменить «анахронизм» с медалями в школах

В Раде рекомендовали отказаться от награждения отличников золотыми и серебряными медалями, назвав это сохранившимся только в постсоветских странах анахронизмом. Это сэкономит бюджетные средства, добавила депутат Пипа
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Комитет образования Верховной рады предложил отменить награждение золотыми и серебряными медалями в школах, заявила народный депутат от партии «Голос», секретарь комитета Наталья Пипа.

«За последние годы мы имели увеличение количества медалей, но в то же время образовательные разрывы и снижение уровня знаний выпускников школ. <...> Этот анахронизм до сих пор существует только в постсоветских странах», — написала она в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Депутат подчеркнула, что таким образом будут сэкономлены бюджетные средства, а школы могут отмечать тех, кто лучше учится, собственными знаками отличия.

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В 2015 году на Украине были приняты законы о декоммунизации, в которых осуждались коммунистический и национал-социалистический тоталитарные режимы на Украине, а также устанавливался запрет пропаганды их символики. При этом запреты не распространялись на государственные награды, полученные до 1991 года, музейные экспозиции, тематические выставки.

В начале мая 2022 года председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» украинского законодательства. В июне того же года украинское Министерство культуры и информационной политики инициировало создание Совета по вопросам дерусификации, декоммунизации и деколонизации. В Минкульте пояснили, что органы местного самоуправления будут координировать с советом работы по демонтажу или переносу советских памятников «и других объектов советского прошлого».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Верховная рада Украины школы медали Украина
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