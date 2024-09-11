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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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«РИА Новости» узнало об обысках в гостинице по делу о теракте в «Крокусе»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
На следующий день после теракта следователи провели обыски в трехзвездочной гостинице недалеко от станции метро «Бауманская». Всего в первые сутки после атаки было проведено по меньшей мере 11 обысков
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Следователи на следующий день после теракта в «Крокус Сити Холле» провели обыски в трехзвездочной гостинице в Басманном районе Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Днем 23 марта обыски прошли в отеле, который расположен недалеко от станции метро «Бауманская», проживание в нем стоит до 11 тыс. руб. за ночь.

Всего в первые сутки после теракта было проведено по меньшей мере 11 обысков. Они проходили как в квартирах, так и в хостелах, сообщает агентство.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

22 марта вооруженные мужчины ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Потом они подожгли зал и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Ответственность за нападение на «Крокус» взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России). Теракту содействовали власти Украины, утверждал глава ФСБ Александр Бортников. В Киеве это опровергали.

По делу о теракте задержаны более 20 человек, говорил Бортников. Предполагаемыми исполнителями следствие считает Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова, они арестованы.

Теги
Крокус Сити Холл теракт обыски
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