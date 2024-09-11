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Аресты генералов ,  
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ТАСС сообщил о подозреваемых по делу о сухпайках, которые могли скрыться

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Аресты генералов

Неустановленные подозреваемые по делу о поставках некачественных сухпайков в армию могли скрыться от следствия за пределами России, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Следствие считало, что попытаться скрыться мог и бизнесмен Игорь Котельников. Его арестовали в июне, он умер в СИЗО. Ему инкриминировалась ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере).

Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали
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Фото:Елена Майорова / Global Look Press

По версии следствия, Котельников, «осознавая тяжесть содеянного, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, и согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования».

Умерший проходил по делу экс-заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова, арестованного в июле. По версии следствия, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината при поставках в войска пайков. Следствие считает, что они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб оценивается в 1,3 млрд руб.

В деле фигурируют компании ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно» и топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.

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Дмитрий Булгаков

генерал армии, экс-замминистра обороны России
20 октября 1954 года
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