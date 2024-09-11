ТАСС сообщил о подозреваемых по делу о сухпайках, которые могли скрыться

Неустановленные подозреваемые по делу о поставках некачественных сухпайков в армию могли скрыться от следствия за пределами России, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Следствие считало, что попытаться скрыться мог и бизнесмен Игорь Котельников. Его арестовали в июне, он умер в СИЗО. Ему инкриминировалась ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере).

По версии следствия, Котельников, «осознавая тяжесть содеянного, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, и согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования».

Умерший проходил по делу экс-заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова, арестованного в июле. По версии следствия, Булгаков лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината при поставках в войска пайков. Следствие считает, что они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб оценивается в 1,3 млрд руб.

В деле фигурируют компании ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно» и топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.