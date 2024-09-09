ТАСС: cвидетели подтвердили причастность умершего в СИЗО Котельникова к растрате

ТАСС раскрыл материалы дела умершего в СИЗО бизнесмена из дела генерала

Котельников умер 8 июля, он был фигурантом уголовного дела, связанного с экс-заместителем министра обороны генералом Дмитрием Булгаковым

Причастность умершего в СИЗО бизнесмена Игоря Котельникова к особо крупной растрате, связанной с делом сухпайков для нужд ВС России, подтвердили свидетели, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

«Представленные суду документы свидетельствуют об обоснованности подозрений <...> в причастности Котельникова к совершению инкриминируемого ему преступления, что объективно усматривается из показаний свидетелей», — говорится в документе.

Согласно материалам дела, Котельников мог скрыться от следствия или препятствовать расследованию, находясь на свободе. Сам бизнесмен с обвинением был не согласен и просил назначить ему домашний арест.

Котельникова задержали в июне и отправили в СИЗО № 4 («Медведь»). Он умер из-за проблем с сердцем 8 июля. Его обвинили по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата группой лиц в особо крупном размере.

Он проходил по делу арестованного экс-заместителя министра обороны генерала Дмитрия Булгакова.

По версии следствия, генерал лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината, который поставлял в войска продовольственные пайки по завышенной цене, а говядину в них заменял свининой и курятиной. Общий ущерб, нанесенный государству, в его деле оценивается в 1,3 млрд руб.

По мнению следователей, Котельников был посредником, который за «откаты» организовывал выгодные контракты с Минобороны для предпринимателей.

Десять банковских счетов, которые остались у погибшего, заблокировали.