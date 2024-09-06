Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали
Десять банковских счетов, оставшихся у погибшего в СИЗО предпринимателя Игоря Котельникова, заблокировали, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на суд. Котельников проходил по делу о сухпайках для российской армии.
Деньги на этих счетах, по данным агентства, все еще заморожены, чтобы доверенные лица предпринимателя не смогли их скрыть.
Котельникова задержали в июне и отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинение в присвоении или растрате группой лиц в особо крупном размере.
8 июля в московском СИЗО № 4 («Медведь») умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны, сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. Ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5, у него остановилось сердце.
По словам Меркачевой, в этом корпусе плохие условия содержания, там самое большое количество помещений-карцеров, которые забиты людьми. Она уточнила, что в них очень маленькие помещения, а летом — очень жарко.
Бизнесмен Котельников проходил по делу генерала Дмитрия Булгакова. Его задержали в конце июля и арестовали. По мнению следователей, он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината при поставке в войска продовольственных пайков. Они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб.
По версии следствия, Котельников был посредником, который за «откаты» организовывал выгодные контракты с Минобороны для предпринимателей.
В деле Булгакова фигурируют компании ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно» и топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.
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