 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Аресты генералов ,  
0 

Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовали

Сюжет
Аресты генералов

Десять банковских счетов, оставшихся у погибшего в СИЗО предпринимателя Игоря Котельникова, заблокировали, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на суд. Котельников проходил по делу о сухпайках для российской армии.

Деньги на этих счетах, по данным агентства, все еще заморожены, чтобы доверенные лица предпринимателя не смогли их скрыть.

Котельникова задержали в июне и отправили в СИЗО. Ему предъявили обвинение в присвоении или растрате группой лиц в особо крупном размере.

8 июля в московском СИЗО № 4 («Медведь») умер бизнесмен Игорь Котельников, обвинявшийся в даче взяток чиновникам Минобороны, сообщила член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева. Ему стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5, у него остановилось сердце.

СК рассказал о фигурантах коррупционного дела генерала Булгакова
Политика
Дмитрий Булгаков

По словам Меркачевой, в этом корпусе плохие условия содержания, там самое большое количество помещений-карцеров, которые забиты людьми. Она уточнила, что в них очень маленькие помещения, а летом — очень жарко.

Бизнесмен Котельников проходил по делу генерала Дмитрия Булгакова. Его задержали в конце июля и арестовали. По мнению следователей, он лоббировал интересы Грязинского пищевого комбината при поставке в войска продовольственных пайков. Они поставлялись по завышенной стоимости, а говядину в них заменяли свининой и курятиной. Общий ущерб в его деле оценивается в 1,3 млрд руб.

По версии следствия, Котельников был посредником, который за «откаты» организовывал выгодные контракты с Минобороны для предпринимателей.

В деле Булгакова фигурируют компании ООО «КонсервПакЛам», ООО «ГПК-Продтара» и ООО «Бруно» и топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината — Александр Михайленко, Валерий Ковалевич и Эльвира Смирнова.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
СИЗО сухпайки Минобороны Россия
Материалы по теме
СК рассказал о фигурантах коррупционного дела генерала Булгакова
Политика
Суд в Москве начал слушания по апелляции генерала Булгакова. Видео
Общество
«Ъ» узнал суть обвинения против генерала Булгакова
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Интервью Сергея Лаврова. ВидеоПолитика, 07:00
Лавров рассказал о встрече с Кулебой по просьбе властей ТурцииПолитика, 07:00
Счета умершего в СИЗО фигуранта по делу о сухпайках для армии арестовалиПолитика, 06:40
Захарова обвинила Запад в обмане мира ради санкций против КНДРПолитика, 06:05
В России предложили создать супермаркеты инноваций и «маленьких гигантов»Экономика, 06:00
Россияне рассказали о попытках банков воспользоваться их неопытностьюФинансы, 06:00
Politico сообщило о «тайном кибер-законе» в деле ДуроваТехнологии и медиа, 05:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков заявил о необходимости цензуры «в период острого воспаления»Политика, 05:23
Superjob назвал регион, откуда готова релоцироваться четверть молодежиЭкономика, 05:00
Останина предложила провести «специальную демографическую операцию»Общество, 04:58
Группа Linkin Park объявила о возвращении на сценуОбщество, 04:31
Чехия предложила альтернативу транзиту газа через УкраинуПолитика, 04:15
Спецпрокурор США обвинил главу ВМС в нарушении закона словами о БайденеПолитика, 04:08
Четверть россиян занялись ремонтом сами из-за цен и уверенности в себеОбщество, 04:00