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В Воронежской области выявили новые случаи заражения сибирской язвой

В Богучарском районе Воронежской области у восьми человек нашли сибирскую язву
В регионе с середины августа фиксируют очаги сибирской язвы — в Богучарском и Панинском районах, а также самом Воронеже. На лечении находятся девять заболевших
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

У восьми жителей Богучарского района Воронежской области выявили сибирскую язву, сообщили РБК в пресс-службе Департамента здравоохранения региона.

«По информации БСМП (больница скорой медицинской помощи. — РБК) № 8, на 11.09.2023 г. лабораторно подтверждено 8 случаев заражения сибирской язвой у жителей Богучарского района. Все пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Помимо этого, продолжает лечение в больнице житель Панинского района», — рассказали в ведомстве.

Случаи заражения сибирской язвой в области фиксируются с августа. Первый очаг выявили на хуторе Красные Холмы Панинского района. На части территории этого района, а также прилегающего к нему Новоусманского до 16 ноября ввели режим ЧС. 18 августа был госпитализирован первый заразившийся местный житель. Он подхватил заболевание после разделки туши больного животного.

Второй очаг выявили уже в самом Воронеже, в мясном отделе рынка «1000 мелочей» в центре города. Продукцию, в котором нашли возбудителя сибирской язвы, уничтожили. На рынке ввели карантинные ограничения, они были сняты с 1 сентября.

Сибирская язва — это опасное инфекционное заболевание домашнего скота и диких животных. Человек, как правило, заражается при контакте с инфицированными тканями скота при убое.

Возбудитель заболевания чаще всего проникает в организм через поврежденную кожу. На этом месте появляется сибиреязвенный карбункул, начинается воспаление, сопровождающееся некрозом, отеком прилегающих тканей. Может происходить генерализация инфекции при попадании возбудителя в кровь, или если он проникает в организм через слизистые или ЖКТ. В таком случае у больного повышается температура, появляются озноб, одышка, тахикардия, боли в груди, кашель с выделением кровянистой мокроты, боли в животе, понос с кровью. Возможен даже летальный исход.

Сибирская язва у человека поддается лечению, оно проводится исключительно в стационаре с применением антибиотиков. Зараженных животных хоронить запрещено, их сжигают.

В России случаи сибирской язвы регистрируют ежегодно.

8 сентября воронежское управление Роспотребнадзора сообщило, что в Богучарском районе проводятся противоэпидемические мероприятия на фоне появления заболевших сибирской язвой. «Причиной заболевания послужила разделка туши зараженного животного», — пояснили в службе.

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После этого на части территории Богучарского и соседнего с ним Кантемировского района тоже ввели карантин, до 20 декабря. Как пишет «РБК-Черноземье», был найден еще один очаг сибирской язвы — на молочно-товарной ферме в селе Лебединка (Богучарский район).

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Виктория Хабарова
Воронежская область сибирская язва
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