АТОР: на фоне проблем с отоплением зимой многие европейцы надолго отправятся на курорты

АТОР увидела рост интереса в ЕС к долгим отпускам на курортах зимой

На фоне проблем с отоплением в Европе греческие, турецкие и египетские курорты ожидают роста потока туристов из ЕС, которые выберут длительный отдых, в первую очередь из числа пенсионеров, сообщили в АТОР

Фото: Umit Bektas / Reuters

Среди граждан Евросоюза зимой вырастет популярность долгосрочных туров в Турцию, Египет и Грецию из-за проблем с отоплением на фоне ограничения поставок российского газа, считают в Ассоциации туроператоров России.

По словам гендиректора немецкого туроператора Bentour Дениза Угура, европейцы потратят меньше на путевку «все включено», чем на оплату отопления зимой. АТОР отмечает, что в рекламе туров по Европе часто упоминается включенная стоимость отопления.

Угур полагает, что зимой в Турцию могут приехать 1 млн немецких туристов. «По этой причине мы говорим отельерам: подумайте дважды, прежде чем закрывать свой отель зимой», — сказал он. Обычно в зимний период число туристов в курортных отелях снижается, поэтому многие гостиницы закрываются в «несезон».

В Египте федерация туристических палат заявила о подготовке к запуску программы «длительное пребывание зимой», направленной на привлечение европейских туристов. Египетские туроператоры делают ставку на пенсионеров, но также рассчитывают на тех, кто работает удаленно. Минтуризма Египта дало поручение местным отельерам разработать предложения для долгосрочного пребывания европейцев.

Греция также пытается привлечь больше туристов в зимний сезон, однако местные отели либо закроются, либо будут платить больше за отопление, в связи с чем вырастет и цена путевки, указали в АТОР. Ранее греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис заявил, что стране нужно готовиться к «очень трудной зиме» из-за энергетического кризиса.

Стоимость газа в Европе растет на фоне введенных санкций против России, а также значительного сокращения поставок российского топлива. «Газпром» ожидает, что если тенденция к росту сохранится, то зимой стоимость газа, по консервативным оценкам, превысит $4000 за 1 тыс. куб. м.

Евросоюз разрабатывает план борьбы с энергетическим кризисом в преддверии зимы. Государства ЕС приняли решение сократить потребление газа на 15% с 1 августа 2022 года до конца марта 2023 года. Страны смогут сами выбирать меры, при помощи которых будут сокращать потребление газа.

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Politico со ссылкой на источники писала, что Еврокомиссия предложила несколько мер для преодоления ситуации. Среди них установление предельной цены на российский газ (однако по этому вопросу в ЕС все еще нет согласия), сокращение потребления электроэнергии, поддержка коммунальных компаний, введение налога для компаний, работающих на ископаемом топливе и получающих большие прибыли.

Некоторые страны ЕС выступают за введение предельной цены на газ не только для России, но для всех импортеров. Ожидается, что пакет мер будет принят 14 сентября.