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Протесты в Белоруссии ,  
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Бывший журналист президентского пула получил в Белоруссии 15 суток

Дмитрия Семченко задержали 10 сентября сотрудники уголовного розыска, которые приехали к нему домой и доставили в РУВД. В пятницу суд отправил его под арест
Фото: Дмитрий Семченко / VK
Фото: Дмитрий Семченко / VK

К административному аресту на 15 суток приговорен Дмитрий Семченко, недавно уволившийся с белорусского телеканала ОНТ, где он возглавлял пул работающих с президентом страны журналистов, сообщает портал Tut.by. По его данным, журналист был признан виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий в связи с тем, что 16 августа находился в месте проведения одной из акций протеста.

Сам Семченко в суде Фрунзенского района Минска, где слушалось его дело, заявил, что в митинге он участия не принимал, но, как журналист, считал необходимым побывать на месте событий.

«Я был там, чтобы пообщаться с людьми, выяснить их мнение. Общался с теми, кто за действующую власть и против нее. Мне нужно было понять, что чувствует общество, — от первоисточника. Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ», — сказал он.

10 сентября Семченко, по его словам, был задержан сотрудниками уголовного розыска, которые приехали к нему домой и доставили в РУВД. Накануне, 10 сентября, сообщалось, что Семченко задержали сотрудники милиции.

Семченко работал на ОНТ с 2009 года. Он был корреспондентом президентского пула и ведущим. 13 августа Tut.by сообщил, что журналист принял решение покинуть компанию. Источник издания рассказал, что уход Семченко связан с политикой канала в отношении протестов в Белоруссии.

Месяц протестов в Белоруссии. Фоторепортаж
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Массовые акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, после того как ЦИК объявила предварительные итоги выборов президента страны, согласно которым на новый срок с большим отрывом от всех соперников был переизбран уже занимавший пост главы государства Александр Лукашенко. По официальным данным, Лукашенко набрал 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская — чуть больше 10% голосов. Сторонники последней обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская набрала от 70 до 80% голосов.

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В первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками. По данным Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека в ходе акций протеста погибли, несколько десятков человек оппозиция считает пропавшими без вести.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Белоруссия
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