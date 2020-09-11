Бывший журналист президентского пула получил в Белоруссии 15 суток

Дмитрия Семченко задержали 10 сентября сотрудники уголовного розыска, которые приехали к нему домой и доставили в РУВД. В пятницу суд отправил его под арест

Фото: Дмитрий Семченко / VK

К административному аресту на 15 суток приговорен Дмитрий Семченко, недавно уволившийся с белорусского телеканала ОНТ, где он возглавлял пул работающих с президентом страны журналистов, сообщает портал Tut.by. По его данным, журналист был признан виновным в нарушении порядка проведения массовых мероприятий в связи с тем, что 16 августа находился в месте проведения одной из акций протеста.

Сам Семченко в суде Фрунзенского района Минска, где слушалось его дело, заявил, что в митинге он участия не принимал, но, как журналист, считал необходимым побывать на месте событий.

«Я был там, чтобы пообщаться с людьми, выяснить их мнение. Общался с теми, кто за действующую власть и против нее. Мне нужно было понять, что чувствует общество, — от первоисточника. Я там был, но у меня не было транспарантов, я не выкрикивал лозунгов. На тот момент я был журналистом государственного телеканала ОНТ», — сказал он.

10 сентября Семченко, по его словам, был задержан сотрудниками уголовного розыска, которые приехали к нему домой и доставили в РУВД. Накануне, 10 сентября, сообщалось, что Семченко задержали сотрудники милиции.

Семченко работал на ОНТ с 2009 года. Он был корреспондентом президентского пула и ведущим. 13 августа Tut.by сообщил, что журналист принял решение покинуть компанию. Источник издания рассказал, что уход Семченко связан с политикой канала в отношении протестов в Белоруссии.