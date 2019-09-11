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Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву
Запрет на въезд Константину Малофееву связан с расследованием дела обвиненного в шпионаже лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова

Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву. Об этом сообщает местное издание Dnes.dir со ссылкой на главного прокурора республики Сотира Цацарова.

Бизнесмену запретили въезд в соответствии с законом об иностранных гражданах. Глава надзорного ведомства пояснил, что Малофеев является фигурантом расследования об отмывании денег и его дело связано с делом председателя болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова (его 10 сентября задержали в рамках расследования дела о шпионаже. — РБК).

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«В ходе этого расследования были выявлены денежные потоки, которые доходят до определенного лица, определенных коммерческих компаний или определенных общественных организаций. Конкретным лицом, на которое я ссылаюсь, является Николай Малинов», — сказал Цацаров.

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По версии прокуратуры Болгарии, Малофеев и экс-директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников через общество «Двуглавый орел» и возглавляемых Малиновым «Русофилов» финансировали проекты, которые реализовывались в Болгарии. Решетникову власти республики запретили въезд днем ранее, 10 сентября.

Константин Малофеев числится, в частности, председателем Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый Орел». Генерал-лейтенант в запасе Леонид Решетников является зампредседателя совета этого общества. Он в 2016 году выступил с инициативой создания этой организации.

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Цацаров отметил, что в рамках расследования дела Малинова в трех городах Болгарии проведено по меньшей мере 11 обысков, изъяты компьютеры и документы, допрошены 15 человек в качестве свидетелей, а также задержаны восемь человек. Обвинение в шпионаже предъявили только одному Малинову.

Автор: Анна Трунина
Теги: Болгария, «Царьград»
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Прокуратура Болгарии обвинила в шпионаже лидера движения «Русофилы»
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