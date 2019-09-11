Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву

Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву. Об этом сообщает местное издание Dnes.dir со ссылкой на главного прокурора республики Сотира Цацарова.
Бизнесмену запретили въезд в соответствии с законом об иностранных гражданах. Глава надзорного ведомства пояснил, что Малофеев является фигурантом расследования об отмывании денег и его дело связано с делом председателя болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова (его 10 сентября задержали в рамках расследования дела о шпионаже. — РБК).
«В ходе этого расследования были выявлены денежные потоки, которые доходят до определенного лица, определенных коммерческих компаний или определенных общественных организаций. Конкретным лицом, на которое я ссылаюсь, является Николай Малинов», — сказал Цацаров.
По версии прокуратуры Болгарии, Малофеев и экс-директор Российского института стратегических исследований Леонид Решетников через общество «Двуглавый орел» и возглавляемых Малиновым «Русофилов» финансировали проекты, которые реализовывались в Болгарии. Решетникову власти республики запретили въезд днем ранее, 10 сентября.