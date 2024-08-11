Между Белгородом и Москвой запустили дополнительные поезда

По этому маршруту будут курсировать поезд № 742 «Ласточка» и поезд № 220 Белгород — Москва

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

С 12 по 16 августа ежедневно будет ходить поезд № 220 Белгород — Москва. Отправление из Белгорода — в 1:36 мск, прибытие в столицу — в 16:43.

По этому маршруту также будет курсировать поезд № 742 «Ласточка».

«Отправление 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. Поезд проследует 10-вагонным составом (вместо 5-вагонного). В такой составности поезд будет курсировать ежедневно до 30 августа», — рассказали в ФПК.

Накануне в компании сообщили о запуске дополнительных поездов между Курском и Москвой. Первый поезд — № 220 из Белгорода в Москву — проследует через Курск (отправление с 11 августа в 4:04, прибытие — в 16:43). Второй поезд — № 236 Курск — Москва, он будет отправляться с 11 по 14 августа в 20:20, а в столицу прибудет в 7:40 следующего дня.

8 августа в РЖД говорили, что «для обеспечения спроса на пассажирские перевозки» пустили дополнительные поезда между Курском и Москвой. В частности, с 9 по 14 августа будет курсировать поезд № 235/236 отправлением из Москвы в 21:05 и из Курска в 20:20.

В тот же день в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) сообщали, что вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими военными. Минобороны заявляло, что продвижение украинских сил в Судженском и Кореневском районах остановлено. Президент Владимир Путин счел атаку ВСУ на регион «масштабной провокацией». В офисе президента Украины назвали целью нападения «усиление переговорных позиций Киева».

В Курской, Брянской и Белгородской областях ввели режим контртеррористической операции. По словам мэра Курска Игоря Куцака, власти приняли более 16 тыс. заявлений от жителей, которые были вынуждены покинуть приграничные территории.