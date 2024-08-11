Между Белгородом и Москвой запустили дополнительные поезда
Федеральная пассажирская компания (ФПК) запустила дополнительные поезда между Белгородом и Москвой. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
С 12 по 16 августа ежедневно будет ходить поезд № 220 Белгород — Москва. Отправление из Белгорода — в 1:36 мск, прибытие в столицу — в 16:43.
По этому маршруту также будет курсировать поезд № 742 «Ласточка».
«Отправление 11 августа из Москвы и 12 августа из Белгорода. Поезд проследует 10-вагонным составом (вместо 5-вагонного). В такой составности поезд будет курсировать ежедневно до 30 августа», — рассказали в ФПК.
Накануне в компании сообщили о запуске дополнительных поездов между Курском и Москвой. Первый поезд — № 220 из Белгорода в Москву — проследует через Курск (отправление с 11 августа в 4:04, прибытие — в 16:43). Второй поезд — № 236 Курск — Москва, он будет отправляться с 11 по 14 августа в 20:20, а в столицу прибудет в 7:40 следующего дня.
8 августа в РЖД говорили, что «для обеспечения спроса на пассажирские перевозки» пустили дополнительные поезда между Курском и Москвой. В частности, с 9 по 14 августа будет курсировать поезд № 235/236 отправлением из Москвы в 21:05 и из Курска в 20:20.
В тот же день в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД) сообщали, что вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел в Курской области временно закрыты для пассажиров.
В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими военными. Минобороны заявляло, что продвижение украинских сил в Судженском и Кореневском районах остановлено. Президент Владимир Путин счел атаку ВСУ на регион «масштабной провокацией». В офисе президента Украины назвали целью нападения «усиление переговорных позиций Киева».
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