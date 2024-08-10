Мэр Курска назвал число покинувших приграничные районы
Более 16 тыс. заявлений от вынужденно покинувших приграничные территории жителей приняли окружные администрации Курска, они ведут учет всех переселенцев и оказывают им помощь, заявил мэр Игорь Куцак.
«Во взаимодействии с социальными службами региона и общественными объединениями оказываем помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день принято более 16 тыс. заявлений», — написал он в телеграм-канале.
Куцак назвал «стабильной» обстановку в Курске, однако отметил рост потока прибывающих людей в пункты временного размещения. «Все вопросы держу на личном контроле. Работаем с коллегами в штатном режиме. Круглосуточно нахожусь на связи с врио губернатора Алексеем Смирновым», — добавил он.
С 6 августа в Курской области идут бои с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России заявляло, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. Президент Владимир Путин пообещал всем жителям, которые вынужденно покинули свои дома, единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.
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