Мэр Курска назвал число покинувших приграничные районы

Мэр Курска Куцак: получено более 16 тыс. заявлений от покинувших приграничье

Игорь Куцак на заседании рабочей группы по оперативной ситуации в Курске (Фото: glavaigorkutsak / Telegram)

Более 16 тыс. заявлений от вынужденно покинувших приграничные территории жителей приняли окружные администрации Курска, они ведут учет всех переселенцев и оказывают им помощь, заявил мэр Игорь Куцак.

«Во взаимодействии с социальными службами региона и общественными объединениями оказываем помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день принято более 16 тыс. заявлений», — написал он в телеграм-канале.

Куцак назвал «стабильной» обстановку в Курске, однако отметил рост потока прибывающих людей в пункты временного размещения. «Все вопросы держу на личном контроле. Работаем с коллегами в штатном режиме. Круглосуточно нахожусь на связи с врио губернатора Алексеем Смирновым», — добавил он.

С 6 августа в Курской области идут бои с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России заявляло, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. Президент Владимир Путин пообещал всем жителям, которые вынужденно покинули свои дома, единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.