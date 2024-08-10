 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Курска назвал число покинувших приграничные районы

Мэр Курска Куцак: получено более 16 тыс. заявлений от покинувших приграничье
Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Куцак на заседании рабочей группы по оперативной ситуации в Курске
Игорь Куцак на заседании рабочей группы по оперативной ситуации в Курске (Фото: glavaigorkutsak / Telegram)

Более 16 тыс. заявлений от вынужденно покинувших приграничные территории жителей приняли окружные администрации Курска, они ведут учет всех переселенцев и оказывают им помощь, заявил мэр Игорь Куцак.

«Во взаимодействии с социальными службами региона и общественными объединениями оказываем помощь вынужденным переселенцам. Окружные администрации ведут учет всех, кто покинул приграничные районы. На сегодняшний день принято более 16 тыс. заявлений», — написал он в телеграм-канале.

Нападение ВСУ на Курскую область. Главное
Политика
Фото:John Moore / Getty Images

Куцак назвал «стабильной» обстановку в Курске, однако отметил рост потока прибывающих людей в пункты временного размещения. «Все вопросы держу на личном контроле. Работаем с коллегами в штатном режиме. Круглосуточно нахожусь на связи с врио губернатора Алексеем Смирновым», — добавил он.

С 6 августа в Курской области идут бои с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Минобороны России заявляло, что за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 1120 солдат и 140 единиц бронетехники. Президент Владимир Путин пообещал всем жителям, которые вынужденно покинули свои дома, единовременную выплату в размере 10 тыс. руб.

В регионе действуют режимы КТО и ЧС федерального характера.

Глава МАГАТЭ призвал к максимальной сдержанности в связи с ситуацией вблизи Курской АЭС

В трех областях России ввели режим контртеррористической операции

Заявление Минобороны о ситуации в Курской области

Жители приграничных районов рассказали о ситуации с обстрелами

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Лукашенко заявил об уничтожении украинских дронов над Белоруссией

Белоруссия усилит группировки войск на границе с Украиной

В ЧВК «Вагнер» заявили о желании принять участие в боях в Курской области

«Газпром» о росте цен на газ после атаки ВСУ: «Кому это выгодно?»
Теги
Россия Украина Курская область Курск Военная операция на Украине
Материалы по теме
Сирия выразила поддержку России в связи с ситуацией в Курской области
Политика
В Хомутовском районе Курской области организовали добровольную эвакуацию
Политика
Минобороны сообщило о прибытии танков в Курскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 95,18 (+1,05) Инвестиции, 09 авг, 21:56 Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 87,99 (+1,43) Инвестиции, 09 авг, 21:56
Премьер Грузии вновь призвал к перезагрузке отношений с СШАПолитика, 18:01
Минобороны заявило об ударах по мобильным группам ВСУ в Курской областиПолитика, 17:44
«Российское» золото китайских гимнасток. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 17:40
В КСИР опровергли отказ от планов удара по ИзраилюПолитика, 17:37
МЧС назвало число эвакуированных из-за атаки ВСУ в Курской областиОбщество, 17:34
Мэр Курска назвал число покинувших приграничные районыПолитика, 17:20
Лукашенко назвал своей главной целью уберечь Белоруссию от войныПолитика, 17:19
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездокРБК и Millennium, 17:12
Лукашенко рассказал, что будет делать после отставкиПолитика, 17:05
Экс-замглавы и экс-сенатор от Рязанской области признали вину в коррупцииОбщество, 17:02
«Локомотив» вошел в число лидеров турнирной таблицы РПЛСпорт, 17:00
Гимнастки Китая с тренером из России впервые завоевали золото ОлимпиадыСпорт, 16:59
Сирия выразила поддержку России в связи с ситуацией в Курской областиПолитика, 16:57
Румынка получила серьезную травму на олимпийском турнире по борьбеСпорт, 16:34