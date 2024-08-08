В Курской области временно закрыли три железнодорожных вокзала
Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел в Курской области временно закрыли для пассажиров, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).
По данным МЖД, движение поездов в остальных районах Курской области осуществляется в штатном режиме. Там также пообещали вернуть денежные средства за приобретенные билеты, в том числе безвозвратные, на поезда дальнего следования от и до станций Курск, Рышково, Курчатов и Льгов-Киевский.
В компании также предупредили о дополнительных осмотрах инфраструктуры и проведении инструктажей для персонала в целях обеспечения безопасности железнодорожного движения.
Утром 6 августа губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы военнослужащими Вооруженных сил Украины. Боестолкновения продолжаются вторые сутки. С вечера 7 августа в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.
Президент России Владимир Путин охарактеризовал эти события как «масштабная провокация». В офисе президента Украины назвали целью атак «усиление переговорных позиций Киева».
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