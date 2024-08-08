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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области временно закрыли три железнодорожных вокзала

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел в Курской области временно закрыли для пассажиров, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД).

По данным МЖД, движение поездов в остальных районах Курской области осуществляется в штатном режиме. Там также пообещали вернуть денежные средства за приобретенные билеты, в том числе безвозвратные, на поезда дальнего следования от и до станций Курск, Рышково, Курчатов и Льгов-Киевский.

В компании также предупредили о дополнительных осмотрах инфраструктуры и проведении инструктажей для персонала в целях обеспечения безопасности железнодорожного движения.

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Фото:John Moore / Getty Images

Утром 6 августа губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о попытке прорыва границы военнослужащими Вооруженных сил Украины. Боестолкновения продолжаются вторые сутки. С вечера 7 августа в регионе действует режим чрезвычайной ситуации.

Президент России Владимир Путин охарактеризовал эти события как «масштабная провокация». В офисе президента Украины назвали целью атак «усиление переговорных позиций Киева».

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