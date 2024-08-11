Жители рассказали о повреждениях девятиэтажки в Курске от падения ракеты

В ночь на воскресенье в Курске обломки украинской ракеты упали на многоэтажный дом, пострадали 13 человек. «Как жахнуло, жена в проем встала и начала орать», — жители дома рассказали РБК о падении ракеты и повреждениях в квартирах

Фото: Дмитрий Серков / РБК Фото: Дмитрий Серков / РБК Фото: Дмитрий Серков / РБК Фото: Дмитрий Серков / РБК Фото: Дмитрий Серков / РБК Фото: Дмитрий Серков / РБКДмитрий Серков / РБК

Около полуночи в Курске была объявлена ракетная опасность. Через двадцать минут после сигнала тревоги в небе над Курском раздались звуки взрывов, которые были слышны по всему городу. Они сопровождались вспышками в небе и воем автомобильных сигнализаций. Позднее оперативные службы города сообщили, что сработала система ПВО.

В результате падения обломков ракеты пострадал девятиэтажный многоквартирный дом в спальном районе города — сильно повредило фасад, выбило окна и частично разрушило балконы. От падения обломков сбитой украинской ракеты на многоэтажных дом пострадали 13 человек, два из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил ночью врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

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Около 10 припаркованных во дворе машин полностью сгорели, передает корреспондент РБК. На кузовах автомобилей видны отверстия разного размера — их посекло осколками. Осколки сильно разбили и фасад почтового отделения.

Практически все жильцы поврежденного здания ночью разъехались — многие по родственникам или на дачу, некоторых отправили в пункты временного размещения. Часть жильцов утром вернулась забрать вещи. Среди них семидесятилетняя пенсионерка Елена. Ее рука в гипсе, а лицо обработано зеленкой. «Я подошла закрыть балкон, и тут как шарахнуло, — рассказала РБК женщина, — я даже не поняла, что произошло, очнулась на полу, лицо в крови, рука ноет». У Елены, она живет на пятом этаже, в квартире выбило все окна, ей осколками стекла повредило лицо, а из-за падения пенсионерка сломала руку. Елена сильно переживает из-за того, что из поврежденного холодильника не может достать скоропортящиеся продукты. Она уверена, что отделалась малой кровью из-за того, что инцидент произошел в день рождества Николая Угодника.

«Моя кабачки крутила, я телевизор смотрел, тут как жахнуло, жена в проем встала и начала орать», — рассказал другой житель дома Валерий, он живет в двухкомнатной квартире на втором этаже дома. Мужчина говорит, что слышал, как прозвучало два взрыва. У Валерия в квартире пострадало только остекление, и, как он сам говорит, «кошка теперь на стрессе».

Еще одна жительница дома Валентина, рассказала, что «громыхнуло», как только она уложила спать своих двоих детей: «Дочка заплакала, и сильно испугалась, выбило стекла, повредило дверь».

По словам пенсионерки Елены, представитель городской администрации должен подъехать и сделать опись поврежденного имущества в квартире. Прибывший сотрудник администрации (он отказался представиться) рассказал, что конструктивных повреждений здания нет. «Поврежден фасад и выбиты окна, ремонтом все исправим, но до конца еще здание не обследовано», — отметил чиновник.

Под руководством мэра Курска Игоря Куцака была создана специальная комиссия для оценки ущерба. Как говорится в сообщении в телеграмм-канале губернатора, администрация Железнодорожного округа берет на себя оформление необходимых документов для получения компенсации.