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Мединский рассказал о дополнительном пособии по военной истории для школ

Мединский: в России разработают дополнительное пособие по военной истории для учителей
Мединский как один из соавторов представил новый учебник истории для 10–11-х классов с разделом о спецоперации. В нем нет детального описания войсковых операций, такая информация будет содержаться в дополнительном пособии
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

В России разрабатывается дополнительное пособие по военной истории для учителей, сообщил в интервью «Комсомольской правде» помощник президента Владимир Мединский, один из авторов нового учебника по истории для старшеклассников, который в начале августа представили в Москве.

«У нас готовится книга-учебник по военной истории — в том числе по военным операциям. Это будет дополнительное пособие для учителей по всей линейке от пятого до 11-го класса», — сказал он, не приведя других подробностей.

7 августа Мединский участвовал в презентации нового учебника по истории — как всеобщей, так и российской — для учеников 10-х и 11-х классов. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавили раздел по сегодняшний день, включая спецоперацию на Украине.

Мединский — соавтор учебника вместе с академиками РАН Анатолием Торкуновым (также является ректором МГИМО) и Александром Чубарьяном.

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В разделе о спецоперации в новом учебнике говорится об отношениях России и Запада, в том числе НАТО, России и Украины, причинах начала военной операции, Донбассе, санкциях. В тексте сказано, что «идеей фикс Запада стала дестабилизация положения внутри России», независимость Украины названа «так называемой» и упоминается воспитание нескольких поколений украинцев «в неприязни к России, на неонацистских идеях». Целью спецоперации названы «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России», санкции против страны описаны как «абсолютно незаконные» и «беспрецедентные по масштабу».

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Министр просвещения Сергей Кравцов ранее допускал, что новые учебники истории начнут использовать в школах уже в наступающем учебном году. Он также отмечал, что учебник будет на 20% дешевле предыдущего, его стоимость составит 849 руб., так как он государственный.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
единый учебник истории история Владимир Мединский школы
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