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Министр просвещения назвал цену единого учебника истории с главой об СВО

Министр просвещения Кравцов: новый учебник истории с главой об СВО будет стоить ₽849
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Новый единый учебник истории для старшеклассников будет на 20% дешевле предыдущего, его стоимость составит 849 руб., сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов на презентации учебника в ТАСС.

«Раньше учебник у нас был с мягкой обложкой, здесь обложка твердая. Дешевле за счет того, что учебник государственный, права принадлежат государству», — сказал он.

Соавтор учебника — помощник президента и бывший министр культуры Владимир Мединский — отметил, что в его содержание впервые включили QR-коды, с помощью которых школьники получат доступ к архивным и библиотечным файлам, а также фильмам государственных порталов и платформы ВГТРК «Смотрим». При составлении учебника авторы отказались от ссылок на такие фильмы, как «Поднятая целина», «Тихий Дон» и «Бриллиантовая рука», поскольку они имеют маркировку «18+», добавил Мединский.

В новом учебнике полностью переписали раздел, посвященный периоду с 1970 по 2000 год, и добавили главу про военную операцию на Украине. Раздел по всеобщей истории стал меньше. При этом в учебнике расширили разделы, посвященные Азии, Африке и Латинской Америке, — им уделили почти треть содержания, рассказал соавтор проекта Александр Чубарьян.

О подготовке нового учебника истории для старших классов, который раскроет причины начала спецоперации на Украине, Кравцов сообщил в начале апреля. В июле газета «Ведомости» ознакомилась с главой, посвященной военным действиям. В ней 17 параграфов, в том числе «Украина — неонацистское государство», «СВО и российское общество» и «Россия — страна героев».

В главе рассказывается, например, об образовании ДНР и ЛНР, вхождении Крыма в состав России и западных санкциях. В учебнике есть карта с новыми российскими территориями и отрывки из выступлений президента Владимира Путина.

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Новые учебники поступят в образовательные учреждения 1 сентября, говорила ранее заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева. После того как эти книги появятся во всех российских школах, в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории включат вопросы, связанные с военной операцией, сообщили в Рособрнадзоре.

Теги
Сергей Кравцов Владимир Мединский история учебники школьники
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