Создатель Оксфордской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет

По словам Эндрю Полларда, сформировать коллективный иммунитет не позволит штамм SARS-CoV-2 «дельта». Вакцины способны предотвратить тяжелые случаи заболевания и летальные исходы, но не могут гарантировать защиту от заражения

Эндрю Поллард (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Достижение коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно в условиях циркулирования штамма «дельта», считает руководитель группы разработчиков Оксфордской вакцины от коронавируса Эндрю Поллард. Об этом сообщает The Guardian.

«Вариант «дельта» по-прежнему будет заражать тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус...и у нас нет ничего, что [полностью] остановило бы эту передачу», заявил Поллард.

По мнению ученого, то, что вакцины не остановили распространение COVID-19, делает достижение порога коллективного иммунитета «мифическим». Препараты способны предотвратить тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и летальные исходы, но не могут гарантировать защиту от заражения.

Сейчас, отмечает The Guardian, около 75% взрослого населения Великобритании получили две дозы вакцины от коронавируса. 10 августа министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что уже со следующего месяца в стране предлагают делать дополнительные инъекции для усиления защитного эффекта (бустерные дозы) наиболее уязвимым группам населения. Поллард отметил, что на данный момент не считает их необходимыми. По словам ученого, даже если со временем уровень антител снизится, иммунная система «запомнит» инструменты, которые использовались, чтобы защитить организм в соучае воздействи вируса.