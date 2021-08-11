Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 августа
USD ЦБ: 73,6 (+0,09) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Курс евро на 11 августа
EUR ЦБ: 86,36 (-0,08) Инвестиции, 10 авг, 13:06
Гинцбург назвал сроки регистрации «детской» вакцины от COVID-19 в России Общество, 02:51 Шойгу не увидел смысла в увеличении числа призывников Общество, 02:35 В Госдуме предложили повысить МРОТ до 20 тыс. руб. Политика, 02:12 Витория назвал причины поражения «Спартака» в матче Лиги чемпионов Спорт, 02:09 Загитова поддержала Авериных после спорного судейства на Олимпиаде Спорт, 01:56 Создатель Оксфордской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет Общество, 01:54 Шойгу назвал Терешкову символом России Общество, 01:39 Премьер Польши попросил президента уволить своего заместителя Политика, 01:21 Появилось видео с Месси в форме ПСЖ Спорт, 01:07 Шойгу пообещал «держать порох сухим» у афганской границы Политика, 00:52 Долг населения перед банками составил почти 24 трлн руб. Финансы, 00:43 Оператор «Северного потока-2» сообщил о готовности морской части нитки Бизнес, 00:39 Карпин рассказал об итогах встречи с Дзюбой в Санкт-Петербурге Спорт, 00:31 Совет директоров «Калашникова» утвердил нового гендиректора концерна Бизнес, 00:18
Пандемия коронавируса ,  
0 

Создатель Оксфордской вакцины счел невозможным коллективный иммунитет

По словам Эндрю Полларда, сформировать коллективный иммунитет не позволит штамм SARS-CoV-2 «дельта». Вакцины способны предотвратить тяжелые случаи заболевания и летальные исходы, но не могут гарантировать защиту от заражения
Эндрю Поллард
Эндрю Поллард (Фото: Henry Nicholls / Reuters)

Достижение коллективного иммунитета от COVID-19 невозможно в условиях циркулирования штамма «дельта», считает руководитель группы разработчиков Оксфордской вакцины от коронавируса Эндрю Поллард. Об этом сообщает The Guardian.

«Вариант «дельта» по-прежнему будет заражать тех, кто привился. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус...и у нас нет ничего, что [полностью] остановило бы эту передачу», заявил Поллард.

По мнению ученого, то, что вакцины не остановили распространение COVID-19, делает достижение порога коллективного иммунитета «мифическим». Препараты способны предотвратить тяжелые случаи заболевания коронавирусной инфекцией и летальные исходы, но не могут гарантировать защиту от заражения.

В ВОЗ исключили появление коллективного иммунитета к COVID в 2021 году
Общество
Сумия Сваминатан

Сейчас, отмечает The Guardian, около 75% взрослого населения Великобритании получили две дозы вакцины от коронавируса. 10 августа министр здравоохранения Саджид Джавид заявил, что уже со следующего месяца в стране предлагают делать дополнительные инъекции для усиления защитного эффекта (бустерные дозы) наиболее уязвимым группам населения. Поллард отметил, что на данный момент не считает их необходимыми. По словам ученого, даже если со временем уровень антител снизится, иммунная система «запомнит» инструменты, которые использовались, чтобы защитить организм в соучае воздействи вируса.

В возможности достижения коллективного иммунитета также сомневается профессор в Нориджской медицинской школе Пол Хантер. По его словам, вакцины приостановят распространение вируса, но вскоре их эффективность в целом снизится. Однако в то же время прививки будут предотвращать тяжелое течение болезни и смерть.

Единственным способом достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах является вакцинация, считает главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан. Однако в этом году он не появится, уверена представитель ВОЗ. Если коллективный иммунитет сформируется в нескольких странах, «это не защитит людей по всему миру», говорила она в январе.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Глава Минздрава России Михаил Мурашко говорил, что для прекращения распространения болезни будет достаточно коллективного иммунитета у 60% населения.  В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать способы достижения иммунитета на уровне не менее 80%. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в стране недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию вируса.

Автор
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
иммунитет коронавирус вакцинация COVID-19
Материалы по теме
Минздрав спрогнозировал сроки коллективного иммунитета к COVID в России
Общество
Главврач назвала сроки появления коллективного иммунитета к COVID
Общество
Мурашко рассказал об интервале прививок после коллективного иммунитета
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter