Pfizer и AstraZeneca показали эффективность против индийского штамма

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Американская вакцина Pfizer/BioNTech и британская AstraZeneca достаточно эффективны против индийского штамма COVID-19 (B.1.617.2). Об этом говорят результаты исследования Службы общественного здравоохранения Англии (PHE).

Pfizer показал эффективность в 88% против индийского штамма, AstraZeneca — 60% спустя две недели после получения второй дозы. Спустя три недели обе вакцины показали эффективность в 50%.

«Я все больше убеждаюсь в том, что мы находимся на пути к реализации «дорожной карты», потому что эти данные показывают, что вакцина после двух доз работает эффективно (против индийского варианта)», — заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.