Минтруд выступил за выборочное увеличение пособий на детей

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Размер пособия могут увеличить для семей, в которых среднедушевой доход даже с учетом производимых выплат не превышает прожиточного минимума

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство труда и социальной защиты России ведет разработку нормативно-правового акта, в соответствии с которым для некоторых получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет размер этой выплаты может быть увеличен. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По действующим правилам размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в том или ином регионе на второй квартал предыдущего года. В среднем по России размер выплаты составляет 5,5 тыс. руб. на ребенка в месяц, а в разных регионах размер пособия может быть как выше, так и ниже. Например, он составляет:

в Москве — 7613 руб.;

в Карелии — 6583 руб.;

в Санкт-Петербурге — 5588 руб.;

в Пензенской области — 4908 руб.;

в Мордовии — 4721 руб.

Пособия назначаются малоимущим семьям, в которых средний доход из расчета на одного члена в месяц не превышает установленного в регионе прожиточного минимума. В Минтруде отметили, что даже выплата пособия не всегда позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, а потому ведомство считает целесообразным в 2021 году произвести дифференциацию размеров пособия так, чтобы наименее обеспеченные семьи получали увеличенные как максимум вдвое пособия.