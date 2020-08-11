Минтруд выступил за выборочное увеличение пособий на детей

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 августа
USD ЦБ: 73,15 (-0,62) Инвестиции, 13:09
Курс евро на 12 августа
EUR ЦБ: 85,92 (-0,9) Инвестиции, 13:09
Четверо российских журналистов покинули посольство России в Минске Политика, 17:42 Посольство России в Минске назвало живыми журналистов Солопова и Питалева Политика, 17:41 Появились фото с забастовки на электротехническом заводе в Минске Общество, 17:20 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 17:18 Как HR подготовить контроффер, погасить конфликт и не забыть про отпуск Pro, 17:15 В Белоруссии начались проблемы с доступом к российским СМИ Технологии и медиа, 17:12 Суд по делу Ефремова перенесли на 12 августа Общество, 17:08 Газизов отреагировал на объяснения судьями ошибки в матче «Спартака» Спорт, 17:02 Хинштейн заявил об обнаружении задержанного в Минске журналиста Солопова Политика, 16:56 «Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии Бизнес, 16:51 Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области Общество, 16:46 Tesla займется разработкой дизайна космических кораблей Авто, 16:41 Появилось видео госпитализации Ефремова из суда с подозрением на инсульт Общество, 16:37 В МВД Белоруссии допустили высылку фотокорреспондента «Россия Сегодня» Политика, 16:33
Антикризисные меры ,  
0 

Минтруд выступил за выборочное увеличение пособий на детей

Хотите узнать больше? Мы работаем над развернутым материалом по теме. Подпишитесь — и мы пришлем вам уведомление о его публикации. Подписаться
Размер пособия могут увеличить для семей, в которых среднедушевой доход даже с учетом производимых выплат не превышает прожиточного минимума
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство труда и социальной защиты России ведет разработку нормативно-правового акта, в соответствии с которым для некоторых получателей ежемесячного пособия на детей в возрасте от трех до семи лет размер этой выплаты может быть увеличен. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

По действующим правилам размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума на детей, установленного в том или ином регионе на второй квартал предыдущего года. В среднем по России размер выплаты составляет 5,5 тыс. руб. на ребенка в месяц, а в разных регионах размер пособия может быть как выше, так и ниже. Например, он составляет:

  • в Москве — 7613 руб.;
  • в Карелии — 6583 руб.;
  • в Санкт-Петербурге — 5588 руб.;
  • в Пензенской области — 4908 руб.;
  • в Мордовии — 4721 руб.

Пособия назначаются малоимущим семьям, в которых средний доход из расчета на одного члена в месяц не превышает установленного в регионе прожиточного минимума. В Минтруде отметили, что даже выплата пособия не всегда позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, а потому ведомство считает целесообразным в 2021 году произвести дифференциацию размеров пособия так, чтобы наименее обеспеченные семьи получали увеличенные как максимум вдвое пособия.

В Минтруде предложили уточнить вопрос прожиточного минимума должников
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В министерстве пояснили, что сейчас ведомство совместно с регионами ведет расчеты числа семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий. «Прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100% прожиточного минимума на ребенка для тех семей, которым текущий размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума», — сообщили там.

Ввести пособия на детей в возрасте от трех до семи лет президент России Владимир Путин предложил в своем послании Федеральному собранию в январе 2020 года. В марте 2020 года пособия были введены его указом, выплаты начались в июне.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как Airbnb выживает в мире без путешествий РБК Pro: карьера во время пандемии. Стоит ли принимать оффер Восемь причин: почему ценные сотрудники бегут из компании РБК Pro: что делать с недобросовестными контрагентами
Авторы: Евгений Калюков, Екатерина Костина
Теги: Минтруд, пособия
Материалы по теме
Правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Общество
Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Общество
Минтруд установил единый порядок выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter