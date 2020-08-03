В Минтруде предложили уточнить вопрос прожиточного минимума должников

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Минтруд предлагает уточнить, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен при списании со счетов должника — региональный или федеральный. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает ТАСС.

Замминистра отметил, что прожиточный минимум в субъектах разный, и бывают ситуации, когда должник зарегистрирован в одном городе, а проживает и работает в другом. «Это должен быть прожиточный минимум единый», — заключил он.

Ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил о плане дополнить законопроект о сохранении у должников прожиточного минимума положением, по которому эта величина приравнивается к прожиточному минимуму для трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года.

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что закон о сохранении у должников прожиточного минимума может быть принят Госдумой в осеннюю сессию.