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В Минтруде предложили уточнить вопрос прожиточного минимума должников

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Минтруд предлагает уточнить, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен при списании со счетов должника — региональный или федеральный. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, передает ТАСС.

Замминистра отметил, что прожиточный минимум в субъектах разный, и бывают ситуации, когда должник зарегистрирован в одном городе, а проживает и работает в другом. «Это должен быть прожиточный минимум единый», — заключил он.

Ранее первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев сообщил о плане дополнить законопроект о сохранении у должников прожиточного минимума положением, по которому эта величина приравнивается к прожиточному минимуму для трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года.

Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что закон о сохранении у должников прожиточного минимума может быть принят Госдумой в осеннюю сессию.

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Весной в Государственную думу был внесен пакет законопроектов, обязывающих кредиторов оставлять должникам на жизнь минимум не ниже МРОТ. Изменения предлагали внести в закон «Об исполнительном производстве», Трудовой кодекс и ряд законодательных актов, в том числе в закон «О страховых пенсиях». Предполагается организация межведомственного взаимодействия приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами и периодическое обновление информации, появилось ли у должника подлежащие взысканию имущество или доход.

Теги: МРОТ, должники
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