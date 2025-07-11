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Гладков назвал Путину одну из главных проблем Белгородской области

Гладков назвал рождаемость одной из главных проблем Белгородской области
В Белгородской области «один из очень сложных показателей» в России с рождаемостью, заявил Гладков. По данным Белгородстата, в 2024 году рождаемость в регионе снизилась на 8,4%
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: Администрация Президента России)

Одна из основных проблем в Белгородской области, которую не решили власти, — это вопрос увеличения рождаемости, заявил глава региона Вячеслав Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Гладков напомнил, что Путин поставил задачу повышать рождаемость по всей стране. Она содержится в прошлогоднем указе «О национальных целях развития» до 2030 года, президент называл поддержку многодетности в числе приоритетов.

«С рождаемостью один из очень сложных показателей не только в Центральном федеральном округе, но и в стране, поэтому мы две основные отрасли выбрали, с нашей точки зрения, приоритетными — это здравоохранение и образование», — сказал губернатор (цитата по сайту Кремля).

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Фото:Александр Рюмин / ТАСС

По данным Белгородстата, в 2024 году в области родились 9 179 детей, за год показатель снизился на 8,4% с 10 024 в 2023-м. Среди родившихся доля первенцев составила 40,1%, доля повторных рождений — 59,7%, в том числе вторых детей — 36,1%, третьих — 15,8%, четвертых и более — 7,8%. Общий коэффициент рождаемости за 2024 год составил 6,1 родившихся на тысячу человек, годом ранее — 6,6.

С 2021 года число новорожденных в Белгородской области сократилось на 3 тыс., с 12 233, рассказывал в июне Гладков.

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В минувшем ноябре губернатор призывал создавать комфортные условия для жизни и воспитания детей, предупредив, что Белгородская область рискует потерять жителей, если все финансовые ресурсы направлять только на военные нужды: «Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Гладков Владимир Путин Белгородская область рождаемость
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
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