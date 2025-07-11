Гладков назвал Путину одну из главных проблем Белгородской области
Одна из основных проблем в Белгородской области, которую не решили власти, — это вопрос увеличения рождаемости, заявил глава региона Вячеслав Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Гладков напомнил, что Путин поставил задачу повышать рождаемость по всей стране. Она содержится в прошлогоднем указе «О национальных целях развития» до 2030 года, президент называл поддержку многодетности в числе приоритетов.
«С рождаемостью один из очень сложных показателей не только в Центральном федеральном округе, но и в стране, поэтому мы две основные отрасли выбрали, с нашей точки зрения, приоритетными — это здравоохранение и образование», — сказал губернатор (цитата по сайту Кремля).
По данным Белгородстата, в 2024 году в области родились 9 179 детей, за год показатель снизился на 8,4% с 10 024 в 2023-м. Среди родившихся доля первенцев составила 40,1%, доля повторных рождений — 59,7%, в том числе вторых детей — 36,1%, третьих — 15,8%, четвертых и более — 7,8%. Общий коэффициент рождаемости за 2024 год составил 6,1 родившихся на тысячу человек, годом ранее — 6,6.
С 2021 года число новорожденных в Белгородской области сократилось на 3 тыс., с 12 233, рассказывал в июне Гладков.
В минувшем ноябре губернатор призывал создавать комфортные условия для жизни и воспитания детей, предупредив, что Белгородская область рискует потерять жителей, если все финансовые ресурсы направлять только на военные нужды: «Если будем деньги все тратить на войну, все люди уйдут».
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