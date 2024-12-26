Путин назвал рождаемость и многодетность приоритетными целями России
Приоритетными целями России, в частности, являются поддержка рождаемости и многодетности, заявил президент Владимир Путин во время своей поздравительной речи в рамках церемонии «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее — с любовью по пути».
«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей — наша приоритетная общенациональная цель», — сказал он.
Как подчеркнул президент, «большая, дружная семья — мощный оплот для страны, общества, для человека».
Он также отметил, что за 2024 год в России многое было реализовано для укрепления семьи, «развития семейных основ, культуры материнства и отцовства».
Так, например, летом 2024 года власти продлили до 2030 года программу «Семейная ипотека». Льготная ипотека под 6% годовых также стала доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет и семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.
Кроме этого, в середине февраля президент заявил, что программу государственной поддержки «Молодая семья» продлят и после 2025 года. В рамках этой программы государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, средства предоставляются в виде субсидии.
В конце того же месяца власти также запустили новый нацпроект «Семья». В соответствии с проектом, в частности, тем регионам России, где рождаемость ниже, чем в среднем по стране, пообещали помощь в размере не менее 75 млрд руб.
Путин в ноябре 2023 года объявил 2024 год в России Годом семьи.
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