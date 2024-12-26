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Политика ,  
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Путин назвал рождаемость и многодетность приоритетными целями России

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Приоритетными целями России, в частности, являются поддержка рождаемости и многодетности, заявил президент Владимир Путин во время своей поздравительной речи в рамках церемонии «Год семьи. Продолжение: дороги в будущее — с любовью по пути».

«Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей — наша приоритетная общенациональная цель», — сказал он.

Как подчеркнул президент, «большая, дружная семья — мощный оплот для страны, общества, для человека».

Он также отметил, что за 2024 год в России многое было реализовано для укрепления семьи, «развития семейных основ, культуры материнства и отцовства».

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Так, например, летом 2024 года власти продлили до 2030 года программу «Семейная ипотека». Льготная ипотека под 6% годовых также стала доступна семьям с детьми в возрасте до шести лет и семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Кроме этого, в середине февраля президент заявил, что программу государственной поддержки «Молодая семья» продлят и после 2025 года. В рамках этой программы государство оплачивает часть стоимости квартиры за семью, средства предоставляются в виде субсидии.

В конце того же месяца власти также запустили новый нацпроект «Семья». В соответствии с проектом, в частности, тем регионам России, где рождаемость ниже, чем в среднем по стране, пообещали помощь в размере не менее 75 млрд руб.

Путин в ноябре 2023 года объявил 2024 год в России Годом семьи.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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