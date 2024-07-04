В Ростове заключили под стражу выжившего участника бунта в СИЗО
Единственного выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО заключили под стражу, сообщает «Ростов онлайн» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.
Его обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 206 (захват заложника организованной группой), максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы;
- ч. 3 ст. 313 (побег из мест лишения свободы), до восьми лет лишения свободы;
- ч. 3 ст. 321 (применение насилия, опасного для жизни), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы;
Камнева заключили под стражу до 15 августа включительно.
РБК направил запрос в объединенную пресс-службу судов Ростовской области.
Заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО утром 16 июня. Во время штурма террористов ликвидировали. Один из них выжил, это и был Камнев.
В СИЗО он находился после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.
Во время расследования также выяснилось, что в СИЗО-1 содержались около 900 заключенных, тогда как изолятор рассчитан на 500 человек.