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В Ростове заключили под стражу выжившего участника бунта в СИЗО

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Единственного выжившего участника захвата заложников в ростовском СИЗО заключили под стражу, сообщает «Ростов онлайн» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Его обвиняют сразу по трем статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 206 (захват заложника организованной группой), максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы;
  • ч. 3 ст. 313 (побег из мест лишения свободы), до восьми лет лишения свободы;
  • ч. 3 ст. 321 (применение насилия, опасного для жизни), максимальное наказание — 12 лет лишения свободы;

Камнева заключили под стражу до 15 августа включительно.

РБК направил запрос в объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

Адвокат захватчика заложников в СИЗО Ростова подтвердил, что он выжил
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СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в день захвата заложников

Заключенные захватили в заложники двух сотрудников СИЗО утром 16 июня. Во время штурма террористов ликвидировали. Один из них выжил, это и был Камнев.

В СИЗО он находился после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

Во время расследования также выяснилось, что в СИЗО-1 содержались около 900 заключенных, тогда как изолятор рассчитан на 500 человек.

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Теги
СИЗО Ростов-на-Дону Заключенные заложники
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