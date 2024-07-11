 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Выживший участник бунта в СИЗО Ростова признал вину в подготовке теракта

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Участник захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону признал вину по делу о подготовке теракта, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Заседание состоялось в Южном окружном военном суде, Даниил Камнев принял в нем участие по видео. Обвиняемого перевели из больницы в СИЗО в Таганроге.

Во время заседания он утвердительно ответил на вопрос о признании вины.

Камнев — единственный выживший среди напавших на изолятор. 28-летний мужчина также проходит по делу о склонении к участию к экстремистской деятельности и покушении на теракт, отмечает ТАСС.

В ходе ликвидации участников бунта в ростовском СИЗО мужчина получил ранение в голову.

В Ростове заключили под стражу выжившего участника бунта в СИЗО
Общество
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону

16 июня шестеро заключенных захватили в заложники сотрудников ростовского следственного изолятора. Во время штурма пятерых террористов ликвидировали, заложники не пострадали. Выжившего Камнева заключили под стражу до 15 августа.

В ходе расследования выяснилось, что в СИЗО-1 содержалось около 900 заключенных, тогда как изолятор рассчитан на 500 человек. «РИА Новости» узнали, что одного из попавших в заложники инспекторов из СИЗО в Ростове-на-Дону планируют перевести на административную должность.

Камнев является фигурантом дела, которое рассматривается в Южном окружном военном суде по обвинениям в склонении к участию в экстремистской организации, в покушении на террористический акт, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном сбыте взрывчатых веществ, содействии террористической деятельности и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Теги
Ростов-на Дону арест заложники
Материалы по теме
В Ростове заключили под стражу выжившего участника бунта в СИЗО
Общество
«РИА Новости» узнало о новой работе заложника в СИЗО Ростова
Общество
Захват заложников в СИЗО Ростова. Фото и видео
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 95,32 (-0,02) Инвестиции, 10 июл, 17:37 Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 87,86 (-0,15) Инвестиции, 10 июл, 17:37
Дом рок-музыканта Тома Петти в Малибу выставили на продажу за $19 млн Недвижимость, 15:35
Матвиенко заявила, что Германии нельзя давать гиперзвуковое оружие Политика, 15:33
В Дагестане умер пятилетний ребенок из попавшей в аварию «Газели» Общество, 15:29
В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник Политика, 15:22
Путин дал гражданство участвовавшему в боях за ДНР сербу Политика, 15:19
Российского борца заявили на Олимпиаду после отказа сборной от поездки Спорт, 15:18
В Карелии приняли закон о выплатах студенткам, родившим до 25 лет Общество, 15:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
The Killers прервали концерт ради просмотра концовки полуфинала Евро Спорт, 15:12
Кроссовер BAIC X55 начали русифицировать после 10 месяцев продаж в России Авто, 15:06
Петрийчук в последнем слове назвала себя «жертвой величайшего абсурда» Общество, 15:04
ЦБ с апреля 2025 года ограничит кредитные плечи для начинающих инвесторов Инвестиции, 14:58
В центре Подольска загорелся многоэтажный жилой дом Общество, 14:56
Минский завод вин прекратит поставки в Россию после слов о «шмурдяке» Вино, 14:52
«Согласие» выплатила более ₽237 млн за электронику и бытовую технику Пресс-релиз, 14:48