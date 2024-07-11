Выживший участник бунта в СИЗО Ростова признал вину в подготовке теракта

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Участник захвата заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону признал вину по делу о подготовке теракта, сообщил корреспондент «РИА Новости».

Заседание состоялось в Южном окружном военном суде, Даниил Камнев принял в нем участие по видео. Обвиняемого перевели из больницы в СИЗО в Таганроге.

Во время заседания он утвердительно ответил на вопрос о признании вины.

Камнев — единственный выживший среди напавших на изолятор. 28-летний мужчина также проходит по делу о склонении к участию к экстремистской деятельности и покушении на теракт, отмечает ТАСС.

В ходе ликвидации участников бунта в ростовском СИЗО мужчина получил ранение в голову.

16 июня шестеро заключенных захватили в заложники сотрудников ростовского следственного изолятора. Во время штурма пятерых террористов ликвидировали, заложники не пострадали. Выжившего Камнева заключили под стражу до 15 августа.

В ходе расследования выяснилось, что в СИЗО-1 содержалось около 900 заключенных, тогда как изолятор рассчитан на 500 человек. «РИА Новости» узнали, что одного из попавших в заложники инспекторов из СИЗО в Ростове-на-Дону планируют перевести на административную должность.

Камнев является фигурантом дела, которое рассматривается в Южном окружном военном суде по обвинениям в склонении к участию в экстремистской организации, в покушении на террористический акт, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконном сбыте взрывчатых веществ, содействии террористической деятельности и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.