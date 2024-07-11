В центре Подольска загорелся многоэтажный жилой дом

В Подольске загорелся жилой дом на улице Веллинга. Возгорание произошло на мансардном этаже. О пострадавших не сообщалось

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В подмосковном Подольске загорелась крыша многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Веллинга, сообщают телеграм-канал «Осторожно, Москва» и «Московский Комсомолец» («МК»).

По данным телеграм-канала, пламя уже распространилось почти на всю крышу дома, на месте работают сотрудники МЧС. «МК» пишет, что возле многоэтажки дежурят бригады скорой помощи, информация о пострадавших пока не поступала.

В пресс-службе МЧС позже уточнили РБК, что сигнал о пожаре в доме 22 по ул. Веллинга поступил в 12:47 мск, возгорание произошло на мансардном этаже.

Ранее в этот день МЧС сообщило о пожаре на крыше цеха по производству керамических плит в химкинском микрорайоне Сходня, на улице Некрасова, дом 2. По данным сервиса «Яндекс Карты», по этому адресу находится цех компании «ЕвроплитМск».

В результате ЧП никто не пострадал, отметили в МЧС. В цеху находились 30 газовых баллонов, треть из них вынесли из здания. Пожар на площади 3 тыс. кв. м удалось локализовать спустя три часа.